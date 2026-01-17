Erling Haaland muss schon nach 80 Minuten runter! Entfesseltes Manchester United dominiert und besiegt City im Derby

Die Red Devils feierten am Samstag durch das 2:0 (0:0) im Manchester-Derby einen hochverdienten Prestigesieg und bremsten das Starensemble von Pep Guardiola bei der Jagd auf den FC Arsenal aus.

Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) ließen das Old Trafford mit ihren Treffern beben. Während sich United wichtige Punkte im Rennen um die Champions League sicherte, wartet der enttäuschende Rivale seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Arsenal kann den Vorsprung auf City mit einem Sieg am Abend bei Nottingham Forest (18.30 Uhr/Sky) auf neun Punkte ausbauen.