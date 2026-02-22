Er hätte eigentlich in der Startelf stehen sollen! FC Liverpool muss kurzfristig auf Florian Wirtz verzichten

Wirtz war nach einem schwierigen Start in Liverpool unter Slot jüngst wieder gesetzt. Zuletzt hatte er in der Premier League Ende November, ebenfalls bei einem Spiel gegen Nottingham, nicht in der Startelf gestanden. Damals fiel er mit muskulären Problemen aus.

In der laufenden Saison kommt der 22-Jährige auf vier Tore und drei Vorlagen in bislang 25 Einsätzen in der Liga für Liverpool. In den anderen Wettbewerben steuerte er weitere zwei Tore und fünf Assists bei.