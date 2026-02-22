Damit rutschte der 22-Jährige aus der Startelf, in die ihn Trainer Arne Slot ursprünglich beordert hatte. Für den deutschen Offensivspieler rückte Curtis Jones in die erste Elf.
Getty Images
Er hätte eigentlich in der Startelf stehen sollen! FC Liverpool muss kurzfristig auf Florian Wirtz verzichten
Über die Schwere von Wirtz' Verletzung lagen zunächst keine Informationen vor. Auf ihrer X-Seite teilten die Reds lediglich mit, dass der deutsche Nationalspieler die Begegnung gegen die Tricky Trees verpassen werde.
Arne Slot beorderte Florian Wirtz zuletzt vermehrt in die Startelf
Wirtz war nach einem schwierigen Start in Liverpool unter Slot jüngst wieder gesetzt. Zuletzt hatte er in der Premier League Ende November, ebenfalls bei einem Spiel gegen Nottingham, nicht in der Startelf gestanden. Damals fiel er mit muskulären Problemen aus.
In der laufenden Saison kommt der 22-Jährige auf vier Tore und drei Vorlagen in bislang 25 Einsätzen in der Liga für Liverpool. In den anderen Wettbewerben steuerte er weitere zwei Tore und fünf Assists bei.
Werbung