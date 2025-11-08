Manchester Uniteds Abwehrtalent Leny Yoro hat betont, dass er seine Entscheidung für die Red Devils und gegen Real Madrid aus dem Sommer 2024 keineswegs bereut.
"Man darf keine Zweifel haben": 62-Millionen-Mann bereut Absage an Real Madrid trotz Horrorsaison bei Manchester United nicht
- Getty Images Sport
Leny Yoro: Manchester United statt Real Madrid
"Selbst während der letzten Saison habe ich nie etwas bereut", wird Yoro vom Guardian zitiert. Der Innenverteidiger war vor seinem Wechsel zu United auch von Real Madrid umworben worden.
Die Königlichen wollten den Youngster vom OSC Lille loseisen, waren dabei letztlich allerdings erfolglos. Stattdessen zog es Yoro für 62 Millionen Euro Ablöse, die mit Bonuszahlungen noch auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen kann, ins Old Trafford.
- Getty Images Sport
Leny Yoros erste Saison bei Manchester United verlief katastrophal
Yoros erste Saison bei United, wo er bis 2029 unterschrieben hat, lief dann aber bekanntlich keineswegs wie erhofft. Vielmehr erlebte der englische Topklub eine Horrorspielzeit, landete in der Premier League am Ende nur auf Platz 15. Auch einen versöhnlichen Abschluss verpasste man, da das Europa-League-Finale gegen Tottenham verloren ging.
"Man kann mal eine schlechte Saison haben. Aber das ist ein Spitzenklub, darum darf man keine Zweifel haben", betonte Yoro. Sein persönlicher Start beim neuen Verein war denkbar schlecht verlaufen, da er die ersten dreieinhalb Monate der vergangenen Spielzeit wegen einer Knöchelverletzung verpasste. Danach spielte er zwar regelmäßig, stand aber auch für seine individuellen Leistungen immer wieder in der Kritik.
"Natürlich hatte ich nicht erwartet, in meiner ersten Saison Tabellen-15. zu werden", gab Yoro zu. "Mit solchen Dingen muss man umzugehen lernen. Man hat ja die Vereinsverantwortlichen, den Trainer und die anderen Spieler, die einen Tag für Tag pushen. Ich habe Vertrauen in diesen Klub. Man muss den Kopf oben behalten und jeden Tag sein Bestes versuchen."
Mit seiner Entscheidung für United sei er weiterhin "sehr glücklich", so der 19-jährige Franzose. "Ich weiß, dass es letzte Saison wegen der Ergebnisse viel Gerede gab. Das kann ich auch verstehen. Aber ganz ehrlich: Es ist meine Entscheidung und meine Karriere."
Leny Yoro verteilte Seitenhieb an potenzielle Störenfriede um Marcus Rashford
In der aktuellen Saison läuft es für Yoro und Co. bisher besser. Mit drei Siegen aus den jüngsten vier Premier-League-Spielen hat sich United zuletzt berappelt, mit dem FC Chelsea und dem FC Liverpool konnte die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim schon zwei Top-Teams schlagen.
Derzeit steht United auf Platz acht mit absoluter Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen, den Aufwärtstrend führt Yoro auch auf das mittlerweile gute Klima innerhalb der Mannschaft zurück. Dabei verteilte der französische U21-Nationalspieler einen Seitenhieb an Marcus Rashford, Jadon Sancho und Co., die mittlerweile bekanntlich nicht mehr zu seinen Mitspielern zählen.
- Getty
Leny Yoro: Seine bisherige Zeit bei Manchester United in Zahlen
- Bei Manchester United seit: 18. Juli 2024
- Vorheriger Verein: OSC Lille
- Ablösesumme: 62 Millionen Euro (kann auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen)
- Einsätze für Manchester United: 43
- Tore: 1
- Assists: 2
- Startelf-Einsätze in 2025/26: 7
- Vertrag bei Manchester United bis: 30. Juni 2029