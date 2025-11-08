"Man darf keine Zweifel haben": 62-Millionen-Mann bereut Absage an Real Madrid trotz Horrorsaison bei Manchester United nicht

Yoros erste Saison bei United, wo er bis 2029 unterschrieben hat, lief dann aber bekanntlich keineswegs wie erhofft. Vielmehr erlebte der englische Topklub eine Horrorspielzeit, landete in der Premier League am Ende nur auf Platz 15. Auch einen versöhnlichen Abschluss verpasste man, da das Europa-League-Finale gegen Tottenham verloren ging.

"Man kann mal eine schlechte Saison haben. Aber das ist ein Spitzenklub, darum darf man keine Zweifel haben", betonte Yoro. Sein persönlicher Start beim neuen Verein war denkbar schlecht verlaufen, da er die ersten dreieinhalb Monate der vergangenen Spielzeit wegen einer Knöchelverletzung verpasste. Danach spielte er zwar regelmäßig, stand aber auch für seine individuellen Leistungen immer wieder in der Kritik.

"Natürlich hatte ich nicht erwartet, in meiner ersten Saison Tabellen-15. zu werden", gab Yoro zu. "Mit solchen Dingen muss man umzugehen lernen. Man hat ja die Vereinsverantwortlichen, den Trainer und die anderen Spieler, die einen Tag für Tag pushen. Ich habe Vertrauen in diesen Klub. Man muss den Kopf oben behalten und jeden Tag sein Bestes versuchen."

Mit seiner Entscheidung für United sei er weiterhin "sehr glücklich", so der 19-jährige Franzose. "Ich weiß, dass es letzte Saison wegen der Ergebnisse viel Gerede gab. Das kann ich auch verstehen. Aber ganz ehrlich: Es ist meine Entscheidung und meine Karriere."