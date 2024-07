Leny Yoro steht wohl bei zwei Top-Klubs hoch im Kurs. Das Interesse an ihm hat nun für eine Reaktion von ihm gesorgt.

Lilles Abwehrspieler Leny Yoro, der angeblich sowohl bei Manchester United als auch bei Real Madrid hoch im Kurs steht, hat sich in die Diskussionen um seine Person eingemischt. Der Franzose antwortete bei X auf einen Tweet, der in seinem Namen einen Wechsel zu United ausschloss - und befeuerte damit die Hoffnungen der Manchester-Fans, dass er doch zu ihrem Klub in die Premier League gehen könnte.