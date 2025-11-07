"Mit schlechten Charakteren können wir nichts aufbauen": Star von Manchester United verteilt Seitenhieb an Marcus Rashford, Jadon Sancho und Co.

Yoro nannte zwar keine Namen, er dürfte bei seinen Worten aber Spieler wie Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho oder Antony im Sinn gehabt haben. Allesamt hatten Uniteds Verantwortliche im Sommer von der Mannschaft ferngehalten und letztlich erfolgreich angestrebt, sie abzugeben.

Rashford, der bei seiner Leihe zum FC Barcelona überzeugen kann, soll ebenso ein problematisches Verhältnis zu United-Trainer Amorim gehabt haben wie Alejandro Garnacho. Letzteren verkaufte Manchester Ende August für rund 46 Millionen Euro an den FC Chelsea, während Antony an Real Betis abgegeben wurde, wo er an seine starke Leihe anknüpft und weiterhin auftrumpft.

Der Brasilianer hätte bei United ebenso wenig Aussicht auf Spielzeit gehabt wie Sancho und daher potenziell für Ärger sorgen können. Sancho konnten die Red Devils an Aston Villa verleihen, dort tut sich der Ex-BVB-Star bisher noch sehr schwer.