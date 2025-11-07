Manchester Uniteds Innenverteidiger Leny Yoro hat einen Seitenhieb auf ehemalige Mitspieler wie etwa Marcus Rashford oder Jadon Sancho verteilt.
"Mit schlechten Charakteren können wir nichts aufbauen": Star von Manchester United verteilt Seitenhieb an Marcus Rashford, Jadon Sancho und Co.
Leny Yoro lobt Ruben Amorim und Co. für ihre Konsequenz
Yoro lobte Uniteds sportliche Führung und Trainer Ruben Amorim dafür, potenzielle Störenfriede aus dem Kader verbannt zu haben. "Der Charakter ist wirklich wichtig, auch für die Stimmung innerhalb des Teams. Ich finde der Klub fährt gut damit, nur Leute in die Mannschaft zu holen, die gute Absichten haben. Wir wollen keine schlechten Dinge im Team", betonte der Abwehrspieler.
Seitenhieb in Richtung Rashford, Sancho, Garnacho und Antony?
Yoro nannte zwar keine Namen, er dürfte bei seinen Worten aber Spieler wie Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho oder Antony im Sinn gehabt haben. Allesamt hatten Uniteds Verantwortliche im Sommer von der Mannschaft ferngehalten und letztlich erfolgreich angestrebt, sie abzugeben.
Rashford, der bei seiner Leihe zum FC Barcelona überzeugen kann, soll ebenso ein problematisches Verhältnis zu United-Trainer Amorim gehabt haben wie Alejandro Garnacho. Letzteren verkaufte Manchester Ende August für rund 46 Millionen Euro an den FC Chelsea, während Antony an Real Betis abgegeben wurde, wo er an seine starke Leihe anknüpft und weiterhin auftrumpft.
Der Brasilianer hätte bei United ebenso wenig Aussicht auf Spielzeit gehabt wie Sancho und daher potenziell für Ärger sorgen können. Sancho konnten die Red Devils an Aston Villa verleihen, dort tut sich der Ex-BVB-Star bisher noch sehr schwer.
Manchester United stabilisierte sich zuletzt
Yoro betonte indes: "Jeder sollte sich auf die Mannschaft fokussieren und kein Drama machen. Mit jedem sprechen, zu allen eine gute Beziehung aufbauen - das ist das Beste für das Team. Mit schlechten Charakteren, schlechter Energie oder schlechter Stimmung können wir nichts aufbauen."
Der 19-jährige Franzose darf in Uniteds Abwehrzentrum meist von Beginn an ran, in der laufenden Saison steht er bisher bei zehn Premier-League-Einsätzen. Nach der völlig verkorksten Vorsaison war der Trend der letzten Wochen erfreulich, mit drei Siegen aus den letzten vier Partien kletterte Amorims Elf in der Tabelle des englischen Oberhauses auf Platz acht. Am Samstagmittag steht nun das Topspiel bei Tottenham Hotspur an.
Manchester Uniteds aktuelle Form
Die letzten fünf Spiele von Manchester United:
