Jagdszenen und sogar Marokko-Star Achraf Hakimi macht mit! Marokkanische Balljungen schikanieren Senegal-Torwart Edouard Mendy in irrem Afrika-Cup-Finale

Schon bei Marokkos Halbfinale gegen Nigeria, das die Nordafrikaner im Elfmeterschießen für sich entschieden, hatte es derweil Handtuch-Ärger gegeben. So wurde auch das Handtuch von Nigerias Torhüter Stanley Nwabali entwendet - und der 29-Jährige setzte nach der dramatischen Finalniederlage der Marokkaner zur Retourkutsche an: "Benutzt all meine Handtücher, um eure Tränen zu trocknen", schrieb Nwabali in seiner Instagram-Story.

Marokko war als Topfavorit in das Heimturnier gestartet, wurde diesem Status allerdings nur beinahe gerecht. Im Endspiel von Rabat behielt letztlich Senegal die Oberhand, gewann dank eines sehenswerten Tores von Mittelfeldspieler Pape Gueye mit 1:0 nach Verlängerung.

Vor der Extra Time hätte das Endspiel indes fast in absolutem Chaos geendet. Kurz vor Ende der Nachspielzeit war Marokko nach VAR-Eingriff ein fragwürdiger, aber letztlich vertretbarer Elfmeter zugesprochen worden. Da Senegal wenige Minuten zuvor das vermeintliche Führungstor auf sehr umstrittene Art und Weise aberkannt worden war, weil der Schiedsrichter einen eigentlich handelsüblichen Zweikampf zwischen Abdoulaye Seck und Hakimi im Vorfeld als Foulspiel des Senegalesen wertete, witterten die Westafrikaner Benachteiligung und gingen auf die Barrikaden.

Nationaltrainer Pape Thiaw wollte zunächst sogar einen Spielabbruch herbei führen und wies seine Spieler an, die Partie nicht fortzusetzen. Kurzzeitig verschwand ein Großteil der senegalesischen Mannschaft tatsächlich in der Kabine, ehe Kapitän Sadio Mane, der die ganze Zeit über draußen geblieben war, sie doch zum Weitermachen überredete: "Es wäre wirklich traurig und bedauerlich gewesen, ein Finale so enden zu sehen. Es ist unmöglich, der Welt ein solches Bild zu vermitteln", sagte Mane später. Er hätte "lieber verloren, als so ein Ende zu erleben. Das hat mich dazu bewegt, den Jungs zu sagen, sie sollen auf den Platz zurückkehren und unseren Fußball spielen."