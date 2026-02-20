Der brasilianische Superstar Neymar vom FC Santos hat einen Paukenschlag für das Jahresende angedeutet.
Karriereende? Neymar deutet einen Paukenschlag an
Neymar spricht von möglichem Karriereende im Dezember
Im Interview mit Caze TV äußerte sich Neymar offen über ein möglicherweise nahendes Ende seiner Karriere. "Ich weiß nicht, was von jetzt an passieren wird. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist. Es könnte sein, dass der Dezember kommt und ich in Rente gehen möchte. Ich schaue Tag für Tag", sagte der 34-jährige Offensivspieler.
Neymar hatte zum Ablauf des vergangenen Jahres seinen Vertrag bei Santos um ein weiteres Jahr verlängert. Dieser läuft nun am 31. Dezember 2026 aus - und möglicherweise hängt der Brasilianer seine Fußballschuhe dann bereits an den Nagel.
- Getty Images Sport
Schafft es Neymar noch zur WM?
Die WM 2026 könnte damit der letzte große Auftritt von Neymar werden. Sich für das Turnier im Sommer bei Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti - der übrigens vor einer langfristigen Vertragsverlängerung steht - zu empfehlen, ist aktuell Neymars großes Ziel.
"Natürlich muss ich meinen Spielrhythmus finden. Mit etwas mehr Training werde ich besser, aber mit viel Training, mit viel Ausdauer, werde ich meine 100 Prozent erreichen", erklärte Neymar, der zuletzt häufig von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Wegen einer Knie-OP verpasste er zu Jahresbeginn zahlreiche Spiele, erst am vergangenen Wochenende feierte er bei Santos' 6:0-Sieg gegen AE Velo Clube Rioclarense sein Comeback. Zur zweiten Halbzeit eingewechselt, lieferte der ehemalige Barca- und PSG-Star gleich mal einen Assist.
In den kommenden Monaten hofft Neymar nun darauf, verletzungsfrei zu bleiben und sich seiner Topform anzunähern. Nur, wenn ihm das gelingt, dürfte er eine realistische Chance auf einen Platz in Brasiliens WM-Kader haben. Sein letztes von bisher 128 Länderspielen absolvierte der Dribbelkünstler vor knapp zweieinhalb Jahren im Oktober 2023, als er sich bei einem 0:2 gegen Uruguay einen Kreuzbandriss zuzog und danach rund ein Jahr lang ausfiel. Seither wurde er nicht mehr nominiert, auch Ancelotti verzichtete seit seiner Amtsübernahme im vergangenen Sommer bisher stets auf Neymar.
Neymar fehlt noch der ganz große Wurf mit Brasilien
Nachdem er für Al-Hilal in Saudi-Arabien verletzungsbedingt in eineinhalb Jahren lediglich sieben Pflichtspiele bestreiten konnte, war Neymar im Januar 2025 unter einem riesigen Hype zu seinem Jugendklub Santos nach Brasilien zurückgekehrt. Die Hoffnung, in der Heimat wieder voll durchzustarten, erfüllte sich bisher jedoch nicht, da ihm sein Körper immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Seit seiner Rückkehr kam Neymar auf 29 Einsätze für Santos, in denen ihm elf Tore und fünf Assists gelangen.
Der möglicherweise letzte große Traum seiner Karriere ist es nun, bei der WM im Optimalfall den Status des Unvollendeten in der Nationalmannschaft abzulegen. Als Brasiliens absoluter Superstar seiner Generation gewann Neymar zwar 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold, mit einem ganz großen Titel im Trikot der Selecao konnte er sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern Pele, Romario, Ronaldo oder Ronaldinho aber bisher noch nicht krönen.
Bei seiner ersten WM-Teilnahme 2014 im eigenen Land trug der damals 22-Jährige die Hoffnungen der gesamten Nation zunächst erfolgreich, verletzte sich dann aber beim Viertelfinalsieg über Kolumbien schwer und konnte bei der 1:7-Klatsche im Halbfinale gegen Deutschland nicht mitwirken. 2018 in Russland und 2022 in Katar folgte für die von Neymar angeführten Brasilianer dann jeweils das Aus im WM-Viertelfinale.
Am nächsten kam Neymar einem ganz großen Titel mit seinem Land bei der Copa America 2021. Damals schafften es die Brasilianer vor heimischer Kulisse ins Finale, das gegen Argentinien jedoch 0:1 verloren ging. Ganz bitter für Neymar: Zwei Jahre zuvor hatte Brasilien die Copa America 2019 gewonnen, er verpasste das Kontinentalturnier allerdings verletzt.
Sollte es Neymar in Brasiliens WM-Kader schaffen, würde er mit der Selecao nach historisch schlechter WM-Qualifikation beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nicht zum engsten Favoritenkreis zählen. So nannte beispielsweise auch Superstar-Kollege Vinicius Junior jüngst Argentinien, Portugal, Spanien und Frankreich als derzeit größte Anwärter auf den WM-Titel.
- getty
Neymar: Seine bisherigen großen Turniere mit Brasilien
- Copa America 2011: Aus im Viertelfinale gegen Paraguay (zwei Tore)
- Olympia 2012: Platz zwei (drei Tore)
- WM 2014: Platz 4 (vier Tore)
- Copa America 2015: Aus im Viertelfinale gegen Paraguay (ein Tor)
- Olympia 2016: Olympiasieger (vier Tore)
- WM 2018: Aus im Viertelfinale gegen Belgien (zwei Tore)
- Copa America 2021: Platz zwei (zwei Tore)
- WM 2022: Aus im Viertelfinale gegen Kroatien (zwei Tore)