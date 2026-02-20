Karriereende? Neymar deutet einen Paukenschlag an

Nachdem er für Al-Hilal in Saudi-Arabien verletzungsbedingt in eineinhalb Jahren lediglich sieben Pflichtspiele bestreiten konnte, war Neymar im Januar 2025 unter einem riesigen Hype zu seinem Jugendklub Santos nach Brasilien zurückgekehrt. Die Hoffnung, in der Heimat wieder voll durchzustarten, erfüllte sich bisher jedoch nicht, da ihm sein Körper immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Seit seiner Rückkehr kam Neymar auf 29 Einsätze für Santos, in denen ihm elf Tore und fünf Assists gelangen.

Der möglicherweise letzte große Traum seiner Karriere ist es nun, bei der WM im Optimalfall den Status des Unvollendeten in der Nationalmannschaft abzulegen. Als Brasiliens absoluter Superstar seiner Generation gewann Neymar zwar 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold, mit einem ganz großen Titel im Trikot der Selecao konnte er sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern Pele, Romario, Ronaldo oder Ronaldinho aber bisher noch nicht krönen.

Bei seiner ersten WM-Teilnahme 2014 im eigenen Land trug der damals 22-Jährige die Hoffnungen der gesamten Nation zunächst erfolgreich, verletzte sich dann aber beim Viertelfinalsieg über Kolumbien schwer und konnte bei der 1:7-Klatsche im Halbfinale gegen Deutschland nicht mitwirken. 2018 in Russland und 2022 in Katar folgte für die von Neymar angeführten Brasilianer dann jeweils das Aus im WM-Viertelfinale.

Am nächsten kam Neymar einem ganz großen Titel mit seinem Land bei der Copa America 2021. Damals schafften es die Brasilianer vor heimischer Kulisse ins Finale, das gegen Argentinien jedoch 0:1 verloren ging. Ganz bitter für Neymar: Zwei Jahre zuvor hatte Brasilien die Copa America 2019 gewonnen, er verpasste das Kontinentalturnier allerdings verletzt.

Sollte es Neymar in Brasiliens WM-Kader schaffen, würde er mit der Selecao nach historisch schlechter WM-Qualifikation beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nicht zum engsten Favoritenkreis zählen. So nannte beispielsweise auch Superstar-Kollege Vinicius Junior jüngst Argentinien, Portugal, Spanien und Frankreich als derzeit größte Anwärter auf den WM-Titel.