"Der schlimmste Moment“: Neymar reagiert geschockt auf seinen Kreuzbandriss

Der Starstürmer hat sich schwer verletzt und muss unters Messer. Er bittet um Unterstützung.

WAS IST PASSIERT? Kurz nach der Schockdiagnose Kreuzbandriss hat sich Superstar Neymar von Al-Hilal zu Wort gemeldet. Der Angreifer zeigte sich schwer getroffen von der schweren Knieverletzung, die ihn mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste", schrieb der brasilianische Nationalspieler bei Instagram. Er wisse, dass er stark sei, "aber diesmal brauche ich meine Familie und Freunde noch mehr".

"Es ist nicht leicht, Verletzungen und Operationen zu durchstehen, stellen Sie sich vor, das alles nach vier Monaten Genesung nochmal durchzumachen", so der 31-Jährige weiter: "Ich habe Glauben, sogar zu viel. Die Kraft gebe ich in die Hände Gottes, damit er meine erneuern kann. Danke für die Nachrichten der Unterstützung und Liebe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar verdrehte sich in dieser Woche beim 0:2 Brasiliens in der WM-Qualifikation gegen Uruguay vor der Pause bei einem Zweikampf das Knie und wurde unter Tränen vom Platz gefahren. Später verließ er das Stadion in Montevideo auf Krücken und einer Stützmanschette um das linke Bein.

Wegen einer Knöchelverletzung hatte er in diesem Jahr bereits mehrere Monaten pausieren müssen und dadurch auch die entscheidende Phase der Saison bei seinem Ex-Klub PSG verpasst.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Wie lange Neymar diesmal ausfallen wird, ist offen. Laut Brasiliens Verband sei zudem der Termin für die Operation noch nicht festgelegt worden.

"Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt", sagte CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues in einer Erklärung, "denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht."