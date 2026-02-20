"Ein Job, der mir sehr gefällt": Carlo Ancelotti bestätigt überraschende Zukunftsentscheidung

Wie der Italiener in einer TV-Sendung bei Movistar Plus bestätigte, geht er davon aus, seinen Vertrag bei der Selecao für vier weitere Jahre nach der anstehenden WM zu verlängern. Damit würde sich Ancelotti bis Sommer 2030 an den brasilianischen Verband binden, wie es The Athletic vor kurzem bereits berichtet hatte. "Es ist ein neuer Job, der mir sehr gefällt", erklärte Ancelotti seine Entscheidung, die Medienberichten zufolge noch im Februar auch vom Verband offiziell verkündet werden könnte.

Nach seinem Aus bei Real Madrid, wo er vom mittlerweile schon wieder entlassenen Xabi Alonso beerbt wurde, hatte Ancelotti Brasilien im vergangenen Sommer übernommen. Die bisherige Bilanz ist mit vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen durchwachsen. Mitte September hatten die Brasilianer ihr abschließendes WM-Qualifikationsspiel in Bolivien mit 0:1 verloren, als ihnen das Ticket zur Endrunde im Sommer bereits sicher war.

Gut einen Monat später setzte es dann eine 2:3-Testspielniederlage gegen Japan. Dem gegenüber stehen gute Auftritte wie ein 3:0 gegen Chile in der WM-Quali oder Testspielerfolge gegen Südkorea (5:0) und Afrikameister Senegal (2:0).