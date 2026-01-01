Paukenschlag! Brasiliens Superstar Neymar hat neuen Vertrag unterschrieben

Schließlich hatte sich Neymar die am 11. Juni beginnende WM in den USA, Kanada und Mexiko als großes Ziel gesetzt. Doch nach einem Kreuzbandriss bei seinem letzten Länderspiel am 17. Oktober 2023 warfen den Stürmer (128 Länderspiele, 79 Tore) auch daheim immer wieder Verletzungen zurück.

Nach einem erneuten Eingriff am lädierten linken Knie vor gut einer Woche wird die erste Nominierung unter Brasiliens neuem Nationaltrainer Carlo Ancelotti mehr und mehr zum Wettlauf gegen die Zeit. Der Starcoach aus Italien hatte zuletzt gesagt: "Da wir über Neymar sprechen, müssen wir auch über andere Fußballer sprechen. Wir müssen an Brasilien denken, mit oder ohne Neymar."