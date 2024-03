Ist der Pokalfinalist für die Europa League qualifiziert, wenn der Sieger schon über die Liga international spielt?

Als DFB-Pokalsieger darf man an der Europa League teilnehmen. Doch was passiert mit dem Finalisten, wenn der Sieger bereits ein Europa-Ticket hat?

In der Bundesliga wird von Saison zu Saison nicht nur um die Meisterschale gekämpft. Auch die Plätze dahinter sind attraktiv. Besonders die Europa-Startplätze. Als eine der fünf Topligen Europas dürfen aus Deutschland besonders viele Mannschaften an den lukrativen europäischen Wettbewerben - Champions League, Europa League und Conference League - teilnehmen.

Die Aufteilung ist grundsätzlich folgendermaßen geregelt: Die Top 4 bekommen einen direkten Platz in der Champions-League-Ligaphase, der fünfte Platz ist für die Europa-League-Ligaphase reserviert und der Sechste zieht in die Playoffs der Conference League ein.

Doch es gibt auch einen anderen Weg, wie man sich ein Ticket für Europa League ergattern kann: den DFB-Pokal. Der Pokalsieger hat nämlich automatisch einen Europa-League-Platz sicher.

Haushoher Favorit auf den Pokalsieg in der laufenden Saison ist Bayer Leverkusen, das als einziger aus der Bundesliga noch im Rennen ist. Doch die Werkself führt bereits die Tabelle der Bundesliga an und wird sich ziemlich sicher auch über die Liga für die Champions League qualifizieren können. Was passiert mit dem Pokalfinalisten im Fall, dass Leverkusen Pokalsieger wird, aber bereits über die Liga für Europa qualifiziert ist? Rückt er nach oder geht er leer aus?

Im Folgenden erfahrt Ihr es.