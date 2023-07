Der Sieg im DFB-Pokal bringt nicht nur Ruhm und Ehre. Ist der Gewinner auch automatisch für die Europa League qualifiziert?

In jedem Jahr stellt das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion ein stimmungsvolles Highlight im deutschen Fußball-Kalender dar. In diesem Jahr (2023) sicherte sich RB Leipzig den Titel durch einen Finalsieg gegen Eintracht Frankfurt.

Neben dem Eingang in die Annalen des deutschen Fußballs erhält der Sieger auch einen wunderschönen Pokal. Doch das ist noch nicht alles, er darf auf jeden Fall im kommenden Jahr in einem internationalen Wettbewerb spielen.

Der Sieg im DFB-Pokal bedeutet auch die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Doch an welchem? An der Europa League?

Ist der DFB-Pokalsieger automatisch für die Europa League qualifiziert?

In den Statuten der UEFA für die Vergabe der internationalen Startplätze für jedes Land ist klar geregelt, dass der Sieger des DFB-Pokals automatisch für die Europa League qualifiziert ist, dort sogar ohne vorherige Qualifikationsrunden in der Gruppenphase dabei ist.

Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass der DFB-Pokalsieger in der Europa League spielt. Ist er nämlich über die Liga und die aktuell geltende UEFA-Fünfjahreswertung für die Champions League qualifiziert, kann er sein Spielrecht in der Königsklasse selbstverständlich wahrnehmen.

Aktuelles Beispiel ist RB Leipzig. Als DFB-Pokalsieger 2023 wäre der Bundesligist automatisch für die Europa League qualifiziert gewesen. Da er die Saison aber als Dritter abschloss, ist er wie Bayern München, Borussia Dortmund und Union Berlin - die Bundesliga hat vier Startplätze in der Champions League - einen Wettbewerb höher dabei.

Europa League: Wo findet das Finale 2024 statt?

Das Finale der Saison 2023/24 steigt im Aviva Stadium in Irlands Hauptstadt Dublin. Gespielt wird dort am 22. Mai 2024.

Europa League: Die letzten zehn Sieger des Wettbewerbs