Beim FC Liverpool könnte es im Sommer vorzeitig zu einem spektakulären Abschied kommen. Wie BBC Sport berichtet, ist ein Wechsel von Superstar Mohamed Salah schon nach dieser Saison "immer wahrscheinlicher".
"Immer wahrscheinlicher": Sorgt Liverpool-Star Mohamed Salah im Sommer für einen Transferhammer?
Mohamed Salah: Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die USA?
Der Bericht nennt die USA und Saudi-Arabien als mögliche Ziele Salahs. Liverpool wolle den Ägypter derweil keinesfalls im Sommer 2027 nach Ablauf des Vertrages ablösefrei verlieren.
Voraussetzung für einen Salah-Transfer im Sommer ist laut BBC allen voran, dass interessierte Vereine die Gehaltsvorstellungen des 33-Jährigen erfüllen können. Das dürfte insbesondere für saudi-arabische Topklubs kein Problem darstellen. Al-Ittihad, Al-Ahli und Co. buhlen bereits seit längerem um Salah. Schon 2023 soll Liverpool ein Mega-Angebot für den Offensivspieler aus der Saudi Pro League abgelehnt haben.
Mit San Diego FC und Chicago Fire wurden indes zuletzt vor allem zwei Vereine aus der MLS mit Salah in Verbindung gebracht. Don Garber, Commissioner der nordamerikanischen Profiliga, betonte im Dezember bei Fox Sports: "Sollte sich Salah jemals für einen Wechsel in die Major League Soccer entscheiden, würden wir ihn natürlich mit offenen Armen empfangen."
Mohamed Salah schrieb diese Saison beim FC Liverpool schon viele Schlagzeilen
Nachdem zuvor schon lange über einen Abschied Salahs spekuliert worden war, hatte der ägyptische Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag an der Anfield Road im April vergangenen Jahres doch noch um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Im Dezember kamen dann nach einem zwischenzeitlichen Zerwürfnis zwischen Salah und Trainer Arne Slot aber erneut Wechselspekulationen auf.
Nachdem er mehrfach auf der Bank gesessen hatte, platzte Salah der Kragen und er übte öffentlich Kritik an Slot und dem Verein. Es folgte eine Suspendierung, ehe sich die Wogen schnell wieder glätteten und der Topstar Mitte Dezember beim 2:0 gegen Brighton schon wieder zum Einsatz kam.
Danach verabschiedete sich Salah zum Afrika-Cup, bei dem er mit Ägypten Platz vier erreichte. Seit seiner Rückkehr vom Kontinentalturnier Mitte Januar ist Salah wieder gesetzt und kann dabei meist überzeugen. Zudem fühlen sich er und seine Familie in Liverpool laut BBC weiterhin sehr wohl, dennoch könnte sich ein spektakulärer Transfer anbahnen.
Mohamed Salah hat schon über 250 Tore für den FC Liverpool erzielt
Salah war 2017 von der AS Rom nach Liverpool gewechselt. Für die Reds absolvierte er bereits 429 Pflichtspiele, kam dabei auf 252 Tore und 121 Assists. Highlights seiner bisherigen Zeit an der Anfield Road waren der Champions-League-Triumph 2019 sowie die beiden englischen Meistertitel 2020 und 2025.
Sollte er Liverpool im Sommer tatsächlich den Rücken kehren, würde sich Salah sicherlich allzu gerne mit einer weiteren Trophäe verabschieden. Eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist angesichts von 16 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal nicht mehr realistisch, im FA Cup und in der Champions League bestehen aber noch Titelchancen. Hier steht Liverpool jeweils im Achtelfinale: Am 6. März treffen Salah und Co. im FA Cup auf Wolverhampton Wanderers, wenige Tage später steht in der Königsklasse das Hinspiel bei Galatasaray an.
Liverpool geht zwar als Favorit in das Duell mit dem türkischen Meister, ist jedoch gewarnt. In der Champions-League-Ligaphase setzte es Ende September schließlich eine 0:1-Niederlage bei Galatasaray.
Mohamed Salah: Seine Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 28
- Tore: 7
- Assists: 8