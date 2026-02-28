"Immer wahrscheinlicher": Sorgt Liverpool-Star Mohamed Salah im Sommer für einen Transferhammer?

Der Bericht nennt die USA und Saudi-Arabien als mögliche Ziele Salahs. Liverpool wolle den Ägypter derweil keinesfalls im Sommer 2027 nach Ablauf des Vertrages ablösefrei verlieren.

Voraussetzung für einen Salah-Transfer im Sommer ist laut BBC allen voran, dass interessierte Vereine die Gehaltsvorstellungen des 33-Jährigen erfüllen können. Das dürfte insbesondere für saudi-arabische Topklubs kein Problem darstellen. Al-Ittihad, Al-Ahli und Co. buhlen bereits seit längerem um Salah. Schon 2023 soll Liverpool ein Mega-Angebot für den Offensivspieler aus der Saudi Pro League abgelehnt haben.

Mit San Diego FC und Chicago Fire wurden indes zuletzt vor allem zwei Vereine aus der MLS mit Salah in Verbindung gebracht. Don Garber, Commissioner der nordamerikanischen Profiliga, betonte im Dezember bei Fox Sports: "Sollte sich Salah jemals für einen Wechsel in die Major League Soccer entscheiden, würden wir ihn natürlich mit offenen Armen empfangen."