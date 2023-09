FC Liverpool lehnte wohl Angebot über 175 Millionen Euro für Mohamed Salah ab

Der FC Liverpool will seinen Superstar Mohamed Salah nicht abgeben. Daran ändert wohl auch ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien nichts.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool hat offenbar ein Mega-Angebot für Mohamed Salah abgelehnt. Wie die Daily Mail berichtet, schlugen die Reds eine Offerte über 175 Millionen Euro von Al-Ittihad aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon in den vergangenen Tagen gab es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Salah in die Saudi Pro League. Angeblich habe der Ägypter sogar einen Wechselwunsch hinterlegt, offenbar vergeblich. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis 2025.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf einen möglichen Wechsel des 31-Jährigen sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor wenigen Tagen: "Von unserem Standpunkt aus gibt es nichts zu besprechen. Wir haben kein Angebot, Mo Salah ist ein Spieler von Liverpool. Es gibt keines, und wenn es eines gäbe, wäre die Antwort nein."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 88-fache ägyptische Nationalspieler zeigt auch in dieser Saison seinen großen Wert für Liverpool, in drei Spielen erzielte Salah ein Tor und gab zwei Vorlagen.