Der angeblich von Real Madrid und dem FC Barcelona umworbene Stürmer Karl Etta Eyong von UD Levante träumt davon, eines Tages für den FC Chelsea aufzulaufen.
"Ich bin vielleicht ein kleiner Harry Kane": Transferkandidat von Real Madrid und Barcelona vergleicht sich mit Bayern Münchens Torjäger und träumt vom FC Chelsea
- Getty Images Sport
Karl Etta Eyong schwärmt für den FC Chelsea
"Als Kind und Jugendlicher war Chelsea wahrscheinlich das englische Team, das ich am meisten geschaut habe - wegen Drogba und auch Eto'o war mal für ein Jahr dort", sagte Etta Eyong bei GiveMeSport.
Der Ivorer Didier Drogba ist speziell für viele junge afrikanische Stürmer ein Vorbild. Er spielte von 2004 bis 2012 und noch einmal 2014/15 für Chelsea, avancierte zur Klub-Ikone und gewann mit den Engländern unter anderem die Champions League. Etta Eyongs kamerunischer Landsmann Samuel Eto'o trug in der Saison 2013/14 das Trikot der Blues.
"Chelsea hat schon häufig unglaubliche afrikanische Spieler verpflichtet", führte Etta Eyong zu seiner Vorliebe für die Londoner aus. "Für mich wäre es ein Traum, für Chelsea zu spielen."
Barca soll Etta Eyong als Lewandowski-Nachfolger im Auge haben
Der 22-Jährige machte sich vergangene Saison in der zweiten Mannschaft des FC Villarreal einen Namen, als er in 30 Einsätzen in der dritten spanischen Liga 19 Tore erzielte. Seinen ersten ganz großen Auftritt hatte Etta Eyong dann, als er Mitte Mai sein Tor-Debüt in LaLiga feierte: In Girona wurde er kurz vor Schluss eingewechselt und köpfte wenig später den 1:0-Siegtreffer für Villarreal.
Nachdem er zum Start der laufenden Saison dann einen Stammplatz hatte, wechselte er kurz vor Ende der Transferfrist noch zu Aufsteiger Levante. Dort traf er in seinen ersten drei Liga-Einsätzen stets, insgesamt steht Etta Eyong in dieser Spielzeit aktuell bei sechs Toren und drei Assists in zwölf Partien.
Schon vor dem Wechsel zu Levante, wo er bis 2029 unterschrieben hat, sollen auch Barcelona und Real Interesse an dem Kameruner angemeldet haben. Vor allem bei Barca ist Etta Eyong wohl weiterhin Thema, die Katalanen haben ihn dem Vernehmen nach als mittelfristigen Nachfolger von Robert Lewandowski im Auge.
Der Vertrag des Polen läuft am Saisonende aus und es ist weiterhin unklar, ob er darüber hinaus eine Zukunft in Barcelona hat. Zuletzt kamen sogar Gerüchte über einen Abschied schon im Januar auf, die AC Mailand soll einen entsprechenden Plan bei Lewandowski verfolgen.
- Getty Images Sport
Karl Etta Eyong vergleicht seinen Spielstil mit dem von Harry Kane
Etta Eyong, der zu Beginn seiner Karriere noch im Mittelfeld eingesetzt wurde, hat neben seinem Torinstinkt auch spielerisch hohe Qualität. Daher orientiert er sich unter anderem an Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane, der als Neuner ebenfalls viel in das Kombinationsspiel seiner Mannschaft integriert ist.
"Was meinen Spielstil angeht bin ich vielleicht ein kleiner Harry Kane", erklärt Etta Eyong. "Es ist wichtig, zu schauen, was andere Stürmer so machen. Kane schaue ich mir häufig an und achte dann besonders darauf, wie er in Eins-gegen-Eins-Duelle geht und was er an Laufarbeit ohne Ball verrichtet. Ich glaube von Kane kann man nicht nur lernen, wenn er seine Tore schießt, sondern in gleichem Maße, wenn er ohne Ball arbeitet."
Zwar sei er natürlich keine Kopie des englischen Nationalmannschaftskapitäns, "aber ich glaube wir haben eine ähnliche Spielphilosophie", so der kamerunische Nationalspieler weiter.
Neben Kane ist Etta Eyong aber auch von Ex-Barcelona-Stürmer Luis Suarez inspiriert. Von dem Uruguayer, der mittlerweile bei Inter Miami spielt, hat er vor allem noch dessen herausragende Zeit beim FC Liverpool (2011 bis 2014) im Kopf.
"Er hatte nicht nur gute technische Fähigkeiten, sondern war auch sehr direkt und clever in seinen Bewegungen", schwärmte Etta Eyong von Suarez. "Ich glaube es gibt nur wenige Spieler mit einem höheren Fußball-IQ als Suarez. Alle großen Stürmer sind neben ihren Abschlussqualitäten auch in der Lage, zu improvisieren."
Schafft es Karl Etta Eyong mit Kamerun noch zur WM 2026?
Für Kameruns Nationalmannschaft hatte Etta Eyong im Oktober debütiert, bis dato stehen zwei Länderspiele zu Buche. Mitte November will der Shootingstar mithelfen, die Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026 aufrecht zu erhalten.
Als Zweiter seiner Qualifikationsgruppe hinter Kap Verde hat Kamerun das direkte Ticket verpasst, darf aber noch darauf hoffen, es über den Umweg Playoffs zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zu schaffen. Im Halbfinale des afrikanischen Playoff-Turniers treffen Etta Eyong und Co. am Donnerstag auf DR Kongo.
Sollte man gewinnen, kann man sich mit einem weiteren Sieg im Finale gegen Nigeria oder Gabun für das Interkontinentale Playoff-Turnier qualifizieren, dort kämpfen dann sechs Teams um zwei verbliebene WM-Tickets. Bolivien und Neukaledonien stehen bereits als Teilnehmer fest, neben dem afrikanischen Vertreter nehmen auch noch ein Team aus Asien und zwei Mannschaften aus dem CONCACAF-Verband teil.
- Getty Images Sport
Karl Etta Eyong: Seine bisherigen Statistiken in LaLiga
- Einsätze in LaLiga: 17
- Vereine in LaLiga: FC Villarreal, UD Levante
- Tore in LaLiga: 7
- Assists in LaLiga: 3