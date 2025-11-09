"Ich bin vielleicht ein kleiner Harry Kane": Transferkandidat von Real Madrid und Barcelona vergleicht sich mit Bayern Münchens Torjäger und träumt vom FC Chelsea

Etta Eyong, der zu Beginn seiner Karriere noch im Mittelfeld eingesetzt wurde, hat neben seinem Torinstinkt auch spielerisch hohe Qualität. Daher orientiert er sich unter anderem an Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane, der als Neuner ebenfalls viel in das Kombinationsspiel seiner Mannschaft integriert ist.

"Was meinen Spielstil angeht bin ich vielleicht ein kleiner Harry Kane", erklärt Etta Eyong. "Es ist wichtig, zu schauen, was andere Stürmer so machen. Kane schaue ich mir häufig an und achte dann besonders darauf, wie er in Eins-gegen-Eins-Duelle geht und was er an Laufarbeit ohne Ball verrichtet. Ich glaube von Kane kann man nicht nur lernen, wenn er seine Tore schießt, sondern in gleichem Maße, wenn er ohne Ball arbeitet."

Zwar sei er natürlich keine Kopie des englischen Nationalmannschaftskapitäns, "aber ich glaube wir haben eine ähnliche Spielphilosophie", so der kamerunische Nationalspieler weiter.

Neben Kane ist Etta Eyong aber auch von Ex-Barcelona-Stürmer Luis Suarez inspiriert. Von dem Uruguayer, der mittlerweile bei Inter Miami spielt, hat er vor allem noch dessen herausragende Zeit beim FC Liverpool (2011 bis 2014) im Kopf.

"Er hatte nicht nur gute technische Fähigkeiten, sondern war auch sehr direkt und clever in seinen Bewegungen", schwärmte Etta Eyong von Suarez. "Ich glaube es gibt nur wenige Spieler mit einem höheren Fußball-IQ als Suarez. Alle großen Stürmer sind neben ihren Abschlussqualitäten auch in der Lage, zu improvisieren."