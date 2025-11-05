Die Liste der besten Torschützen in den ersten Wochen der neuen Saison in LaLiga ist voller bekannter Gesichter. Kylian Mbappe liegt mit 13 Toren in elf Spielen deutlich an der Spitze, während Julian Alvarez, Vinicius Jr. und Ferran Torres zu den Verfolgern gehören. Unter diesen hochkarätigen Namen taucht aber auch ein Stürmer auf, der lange völlig unbekannt war: Karl Etta Eyong. In kürzester Zeit spielte er sich auf das Radar der größten europäischen Vereine - die wahre Verkörperung eines "'Hidden Gems'.
Die Verletzung eines Mitspielers veränderte alles: Holt der FC Barcelona einen umgeschulten Mittelfeldspieler als Erbe Robert Lewandowskis?
Etta Eyong auf den Spuren von Samuel Eto'o
Etta Eyong wuchs in der kamerunischen Stadt Douala auf – dem gleichen Ort, den auch der junge Samuel Eto'o sein Zuhause nannte – und spielte als 17-Jähriger noch auf sandigen Plätzen für den bescheidenen Jugendverein Galactique FC in der Hauptstadt Yaounde.
Seine Inspiration holte sich Eyong jedoch nicht vom seinem legendären Landsmann, sondern von Yaya Toure - dem Mittelfeld-Hünen von der Elfenbeinküste. Zu Teenager-Zeiten trug er dessen Barcelona-Trikot. Und tatsächlich sollte Spanien bald seine neue Heimat werden, wenn auch nicht auf dem Niveau des katalanischen Spitzenklubs. Stattdessen wurde er von Cadiz entdeckt und schloss sich dem derzeitigen Zweitligisten als 19-Jähriger an. Zunächst spielte er für Cadiz' Nachwuchs, bevor er schnell in die Reservemannschaft aufstieg und zu einem Stürmer umgeschult wurde.
Verletzung eines Mitspielers veränderte alles!
Etta Eyong gab im Januar 2024 - damals noch als Mittelfeldspieler - sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er in LaLiga gegen Alaves eingewechselt wurde. Im Sommer klopfte Villarreal an und schlug für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro zu. Doch zunächst fand er sich in der Reserve wieder, ehe eine Wendung des Schicksals kurz nach seiner Ankunft seine Karriere für immer veränderte.
"In meinem letzten Jahr bei Villarreal gab es ein Verletzungsproblem bei einem anderen Stürmer“, erinnert er sich gegenüber Canal+. "Der Trainer sah mich an und fragte: 'Kannst du im Sturm spielen?' Ich antwortete: 'Ja, das kann ich. Kein Problem.'" Der Rest ist Geschichte: Etta Eyong erzielte in 30 Einsätzen für Villarreal B 19 Tore und lieferte sechs Assists.
Gegen Ende der Saison wurde er mit einigen Einsätzen in der ersten Mannschaft belohnt und machte sich bei den Fans des "Gelben U-Boots" einen Namen, als er gegen Girona mit seinem ersten Tor in LaLiga den dramatischen Siegtreffer erzielte.
Es war der Auftakt einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte, seit dieser Saison ist Etta Eyong fester Bestandteil der Startelf von Trainer Marcelino. Der Youngster nutzte seine Chance und erzielte am ersten Spieltag gegen Real Oviedo sofort ein Tor und lieferte an den beiden folgenden Spielen jeweils eine Vorlage.
Trotz guten Saisonstarts: Villarreal muss Etta Eyong verkaufen
Trotz dieses starken Saisonstarts musste Villarreal Etta Eyong abgeben, nachdem der Verein kurz vor Ende der Transferperiode 31 Millionen Euro für den georgischen Stürmer Georges Mikautadze von Olympique Lyon ausgegeben hatte. Aufsteiger Levante nutzte die Gelegenheit und bekam für nur drei Millionen Euro Ablöse den Zuschlag.
Der Kameruner fand trotz des Vereinswechsels sofort zu seiner Form zurück und erzielte in seinen ersten drei Einsätzen für Levante jeweils einen Treffer. Auch in den folgenden vier Spielen netzte er zweimal und bestritt im Oktober seine ersten Länderspiele für sein Land, als er in der Startelf für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele Kameruns stand.
Mit bisher sechs Toren in LaLiga in dieser Saison haben nur Mbappe und Alvarez mehr Tore erzielt als Etta Eyong. Und der spielt wohlgemerkt bei einem Klub, der mit zwei Siegen in den ersten neun Spielen um den Klassenerhalt kämpft. Zum Vergleich: Bei zwei Spielen mehr auf dem Konto erzielte Mikautadze einen Treffer weniger für Villarreal.
Etta Eyong erinnert auch an Didier Drogba
Etta Eyong hat nicht nur Gemeinsamkeiten mit Eto'o, sondern auch erinnert auch an Didier Drogba. Der 22-Jährige ist äußerst athletisch, hat eine enorme physische Präsenz, ist stark in der Luft und verfügt über ein hohes Tempo.
Auch ohne Ball weiß sich Etta Eyong zu bewegen und findet sich dank seines klugen Stellungsspiels und seinen Finten regelmäßig in freien Räumen wieder. Aufgrund seiner Vergangenheit als Mittelfeldspieler scheut er auch seine defensiven Aufgaben nicht, was ihm sowohl aktuell in Levante als auch bei einem Wechsel zu einem offensiveren Team zugute kommen dürfte.
Etta Eyong: Kontakt zu Mbappe - und möglicher Nachfolger von Lewandowski
Levantes Technischer Direktor hat bereits bestätigt, dass andere Vereine Interesse an Etta Eyong haben. Gegenüber Las Provincias sagte Hector Rodas: "Es gibt nicht viele Spieler wie ihn, daher zieht er aufgrund seiner Qualitäten und seines Alters Aufmerksamkeit auf sich. Wir müssen uns an ihm erfreuen und hoffen, dass er dieses Niveau hält. Dann kommen wir unserem Ziel, den Klassenerhalt, näher.“
Etta Eyongs Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Unter anderem der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United und Arsenal wird bereits Interesse nachgesagt. Sollte Etta Eyong zu Madrid wechseln, würde er sich die Umkleidekabine mit Kylian Mbappe teilen, dessen Vater ebenfalls aus Douala stammt. Die beiden tauschten ihre Trikots, nachdem sie beide beim 4:1-Sieg von Madrid gegen Levante im September ein Tor erzielt hatten. Etta Eyong beschrieb den französischen Kapitän als "sympathischen, sehr netten Kerl".
Barcelona könnte sich jedoch als logischerer Zielort erweisen. Nicht nur, dass Etta Eyong als Fan der Blaugrana aufgewachsen ist, Barca ist auch auf der Suche nach einem langfristigen Ersatz für Robert Lewandowski, der im August 37 Jahre alt geworden ist und sich im letzten Jahr seines Vertrags befindet. Angesichts der Ablösesumme, für die er zu haben wäre, wäre stellt Etta Eyong eine Option mit geringem Risiko und hohem Potenzial dar.
Eyong wäre bei den Blaugrana allerdings nicht als sofortige Verstärkung des Profikaders von Cheftrainer Hansi Flick vorgesehen. Vielmehrsolle der junge Angreifer im Falle einer Verpflichtung direkt verliehen werden. Damit umginge Barcelona auch wahrscheinliche Registrierungsprobleme wegen der Finanzregeln im spanischen Oberhaus.
Derzeit konzentriert sich Etta Eyong darauf, mit Levante den Klassenerhalt zu schaffen, aber es scheint, als sei er für weitaus Größeres in nicht allzu ferner Zukunft bestimmt.