Die Verletzung eines Mitspielers veränderte alles: Holt der FC Barcelona einen umgeschulten Mittelfeldspieler als Erbe Robert Lewandowskis?

Etta Eyong gab im Januar 2024 - damals noch als Mittelfeldspieler - sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er in LaLiga gegen Alaves eingewechselt wurde. Im Sommer klopfte Villarreal an und schlug für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro zu. Doch zunächst fand er sich in der Reserve wieder, ehe eine Wendung des Schicksals kurz nach seiner Ankunft seine Karriere für immer veränderte.

"In meinem letzten Jahr bei Villarreal gab es ein Verletzungsproblem bei einem anderen Stürmer“, erinnert er sich gegenüber Canal+. "Der Trainer sah mich an und fragte: 'Kannst du im Sturm spielen?' Ich antwortete: 'Ja, das kann ich. Kein Problem.'" Der Rest ist Geschichte: Etta Eyong erzielte in 30 Einsätzen für Villarreal B 19 Tore und lieferte sechs Assists.

Gegen Ende der Saison wurde er mit einigen Einsätzen in der ersten Mannschaft belohnt und machte sich bei den Fans des "Gelben U-Boots" einen Namen, als er gegen Girona mit seinem ersten Tor in LaLiga den dramatischen Siegtreffer erzielte.

Es war der Auftakt einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte, seit dieser Saison ist Etta Eyong fester Bestandteil der Startelf von Trainer Marcelino. Der Youngster nutzte seine Chance und erzielte am ersten Spieltag gegen Real Oviedo sofort ein Tor und lieferte an den beiden folgenden Spielen jeweils eine Vorlage.