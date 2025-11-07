Robert Lewandowski möchte offenbar auch nach dem Ende der laufenden Saison weiterhin beim FC Barcelona bleiben.
Überraschende Zukunftswende? Robert Lewandowski hat angeblich klaren Wunsch an den FC Barcelona
Barca darf sich bei Lewandowski-Entscheidung wohl Zeit lassen
Nach Informationen der spanischen Sport hat der Stürmer den Verantwortlichen der Katalanen bereits mitgeteilt, dass er seinen noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag gerne um ein weiteres Jahr verlängern wollen würde. In diesem Kontext sei Lewandowski auch dazu bereit, deutliche Einbußen beim Thema Gehalt in Kauf zu nehmen.
Mit einer finalen Entscheidung wolle der 37-Jährige den Klub darüber hinaus nicht unter Druck setzen. Barca könne sich bis zum Saisonende Zeit nehmen und dann darüber beraten, wie es mit dem Polen weitergehen soll.
Zuletzt hatten sich die Medienberichte gehäuft, wonach Barcelona eigentlich nicht mehr mit Lewandowski plane und deshalb beabsichtige, den Vertrag auslaufen zu lassen. Die Vereinsbosse wünschen sich offenbar eine Verjüngung im Sturmzentrum und haben dafür mehrere Nachfolgekandidaten auf dem Zettel.
Kommt ein teuer Nachfolger für Lewandowski?
Als Favoriten wurden zuletzt Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt. Sogar Bayern Münchens Harry Kane soll einen Transfer in die katalonische Hauptstadt erwägen.
Dabei müssen die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen allerdings nach wie vor aufs Geld achten. Bei der Verpflichtung eines Großkalibers müsste Barca bei der Finanzierung wohl kreativ werden - allen voran hinsichtlich der strengen Gehaltsregeln in der spanischen LaLiga. Eine Vertragsverlängerung von Lewandowski wäre in dieser Hinsicht wohl die deutlich günstigere Variante.
Lewandowski trägt seit 2022 das Trikot des FC Barcelona. Damals wechselte er für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Spanien, seitdem sammelte er 158 Pflichtspiele (105 Tore) für die Blaugrana.
In dieser Saison fiel er zwischenzeitlich mit einer Muskelverletzung aus. In wettbewerbsübergreifend elf Spielen stehen vier Tore zu Buche.
Robert Lewandowskis Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 11
- Tore: 4
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 0
- Vertrag bei Barcelona bis: 2026