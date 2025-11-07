Überraschende Zukunftswende? Robert Lewandowski hat angeblich klaren Wunsch an den FC Barcelona

Nach Informationen der spanischen Sport hat der Stürmer den Verantwortlichen der Katalanen bereits mitgeteilt, dass er seinen noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag gerne um ein weiteres Jahr verlängern wollen würde. In diesem Kontext sei Lewandowski auch dazu bereit, deutliche Einbußen beim Thema Gehalt in Kauf zu nehmen.

Mit einer finalen Entscheidung wolle der 37-Jährige den Klub darüber hinaus nicht unter Druck setzen. Barca könne sich bis zum Saisonende Zeit nehmen und dann darüber beraten, wie es mit dem Polen weitergehen soll.

Zuletzt hatten sich die Medienberichte gehäuft, wonach Barcelona eigentlich nicht mehr mit Lewandowski plane und deshalb beabsichtige, den Vertrag auslaufen zu lassen. Die Vereinsbosse wünschen sich offenbar eine Verjüngung im Sturmzentrum und haben dafür mehrere Nachfolgekandidaten auf dem Zettel.