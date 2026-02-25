Hansi Flick soll ein Fan von ihm sein! FC Barcelona hat wohl ein Auge auf einen Angreifer von Manchester City geworfen

Eine günstigere Alternative wäre eben Marmoush. Er hat bei ManCity aktuell keinen Stammplatz und in Barcelona geht man laut Sport davon aus, dass er für eine niedrigere Summe zu haben wäre als jene 75 Millionen Euro Ablöse, welche die Skyblues im Januar 2025 an Eintracht Frankfurt überwiesen.

Schon zu SGE-Zeiten hätten die Katalanen Marmoushs Entwicklung mit Interesse verfolgt. Es gebe positive Scouting-Berichte zu dem vielseitigen Angreifer und es herrsche die Meinung vor, dass seine Spielweise ideal zu Barcelona passe. Cheftrainer Hansi Flick sei zudem ein Fan des Ägypters. Man bewerte Marmoushs herausragende Leistungen in Frankfurt höher als dessen Auftritte in Manchester in der letzten Zeit. Der Vertrag des 27-Jährigen beim Tabellenzweiten der Premier League läuft noch bis 2029.

Marmoush bringt es in dieser Saison bei City auf 24 Partien, in denen er vier Tore erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Allerdings kam er in 15 Einsätze der Premier League noch nicht über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dazu verpflichtete der Klub von Startrainer Pep Guardiola im Winter mit Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth für viel Geld einen weiteren Konkurrenten.