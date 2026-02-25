Spaniens Doublesieger FC Barcelona hat als mögliche Verstärkung für den Angriff zur neuen Saison den ehemaligen Bundesligastürmer Omar Marmoush von Manchester City auf dem Zettel. Dies schreibt die Sport.
Hansi Flick soll ein Fan von ihm sein! FC Barcelona hat wohl ein Auge auf einen Angreifer von Manchester City geworfen
Bei Barca gibt es mit Blick auf den Sturm einige Fragezeichen für die kommende Spielzeit. Zum einen läuft der Vertrag Robert Lewandowskis (37) aus und es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Pole den Klub nach vier Jahren verlassen wird. Ebenso ist unklar, wie es mit dem aktuell von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford (28) weitergeht.
Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Barcelonas Verantwortliche um Sportchef Deco bemühen werden, einen neuen Top-Spieler für die Spitze zu verpflichten. Unter anderem soll Juves ablösefreier Serbe Dusan Vlahovic (26) einen Wechsel zu den Blaugrana anstreben. Als Wunschkandidat gilt Weltmeister Julian Alvarez vom LaLiga-Rivalen Atletico Madrid. Allerdings haben die Rojiblancos mehrfach betont, den Argentinier, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, nicht abgeben zu wollen. Dessen festgeschriebene Ablöse liegt bei 200 Millionen Euro.
- Getty Images
Omar Marmoush wechselte 2025 von Eintracht Frankfurt zu ManCity
Eine günstigere Alternative wäre eben Marmoush. Er hat bei ManCity aktuell keinen Stammplatz und in Barcelona geht man laut Sport davon aus, dass er für eine niedrigere Summe zu haben wäre als jene 75 Millionen Euro Ablöse, welche die Skyblues im Januar 2025 an Eintracht Frankfurt überwiesen.
Schon zu SGE-Zeiten hätten die Katalanen Marmoushs Entwicklung mit Interesse verfolgt. Es gebe positive Scouting-Berichte zu dem vielseitigen Angreifer und es herrsche die Meinung vor, dass seine Spielweise ideal zu Barcelona passe. Cheftrainer Hansi Flick sei zudem ein Fan des Ägypters. Man bewerte Marmoushs herausragende Leistungen in Frankfurt höher als dessen Auftritte in Manchester in der letzten Zeit. Der Vertrag des 27-Jährigen beim Tabellenzweiten der Premier League läuft noch bis 2029.
Marmoush bringt es in dieser Saison bei City auf 24 Partien, in denen er vier Tore erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Allerdings kam er in 15 Einsätze der Premier League noch nicht über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dazu verpflichtete der Klub von Startrainer Pep Guardiola im Winter mit Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth für viel Geld einen weiteren Konkurrenten.
Omar Marmoushs Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 24
- Einsätze über 90 Minuten: 3
- Tore: 4
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 1