Für einen neuen Vertrag beim FC Barcelona: Diese Tormarke soll sich Robert Lewandowski gesetzt haben

Lewandowski, mittlerweile 37 und nicht mehr unumstrittener Stammspieler, kann sich natürlich denken, dass seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung aktuell zumindest fraglich sind - auch wenn Barcelona eine Verlängerung immerhin nicht ausgeschlossen hat. Doch die Zahlen sprechen eher gegen ihn. Erzielte der frühere Bayernstar in der vergangenen Saison 42 Tore in allen Wettbewerben, sind es in dieser Spielzeit bis jetzt nur derer 13 (und 2 Vorlagen).

Laut des in Polen sehr bekannten Journalisten Mateusz Borek soll sich Lewandowski darum nun selbst eine Tormarke gesetzt haben, mit der er Barcas Verantwortlichen von sich und einer Weiterbeschäftigung überzeugen möchte. „Robert geht davon aus, dass Barca ihm einen neuen Vertrag anbieten könnte, wenn er bis zum Ende der Saison noch 10 Tore erzielt“, sagte Borek, dem gute Kontakte zu Lewandowskis Umfeld nachgesagt werden, im polnischen TV.

Angesichts von verbleibenden 13 Spielen in La Liga und mindestens zwei Partien im Achtelfinale der Champions League und des anstehenden Halbfinal-Rückspiels in der Copa del Rey gegen Atletico Madrid scheint Lewys Ziel ambitioniert, aber nicht gänzlich unmöglich - wenn er zu alter Stärke zurückfindet und Hansi Flick ihn regelmäßig einsetzt.