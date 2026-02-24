Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft bekanntlich am 30. Juni aus, die Mittelstürmerposition ist nach Einschätzung vieler Experten wie Thierry Henry die größte Baustelle bei den Katalanen. Ein Präsidentschaftskandidat hat sogar behauptet, Kontakt zu Harry Kane aufgenommen zu haben (wovon Kane freilich nichts mitbekommen haben will).
Für einen neuen Vertrag beim FC Barcelona: Diese Tormarke soll sich Robert Lewandowski gesetzt haben
Lewandowski, mittlerweile 37 und nicht mehr unumstrittener Stammspieler, kann sich natürlich denken, dass seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung aktuell zumindest fraglich sind - auch wenn Barcelona eine Verlängerung immerhin nicht ausgeschlossen hat. Doch die Zahlen sprechen eher gegen ihn. Erzielte der frühere Bayernstar in der vergangenen Saison 42 Tore in allen Wettbewerben, sind es in dieser Spielzeit bis jetzt nur derer 13 (und 2 Vorlagen).
Laut des in Polen sehr bekannten Journalisten Mateusz Borek soll sich Lewandowski darum nun selbst eine Tormarke gesetzt haben, mit der er Barcas Verantwortlichen von sich und einer Weiterbeschäftigung überzeugen möchte. „Robert geht davon aus, dass Barca ihm einen neuen Vertrag anbieten könnte, wenn er bis zum Ende der Saison noch 10 Tore erzielt“, sagte Borek, dem gute Kontakte zu Lewandowskis Umfeld nachgesagt werden, im polnischen TV.
Angesichts von verbleibenden 13 Spielen in La Liga und mindestens zwei Partien im Achtelfinale der Champions League und des anstehenden Halbfinal-Rückspiels in der Copa del Rey gegen Atletico Madrid scheint Lewys Ziel ambitioniert, aber nicht gänzlich unmöglich - wenn er zu alter Stärke zurückfindet und Hansi Flick ihn regelmäßig einsetzt.
- Getty
Interesse von der MLS und der Saudi Pro League
Falls es mit einer Weiterbeschäftigung bei Barca nicht klappt, dürfte Lewandowskis Karriere nicht vorbei sein, Interessenten sollte es genug geben. Die spanische Sport-Tageszeitung Sport behauptet, dass Chicago Fire aus der MLS seine Bemühungen intensiviere, um eine Einigung mit Lewandowski zu erzielen, auch die üblichen Verdächtigen aus de Saudi Pro League sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.
Doch Lewandowskis Priorität soll Barcelona sein. Insider Borek dazu: "Ich glaube, er ist momentan verwirrt. Er hat ein sehr gutes finanzielles Angebot von Chicago Fire erhalten und weiß, dass Angebote aus Saudi-Arabien kommen werden, aber er möchte bleiben. Seine Frau hat mehrere Unternehmen in Barcelona gegründet,
sie haben ein neues Haus und seine Kinder sind glücklich."
- Getty Images Sport
Lewandowskis Bilanz: Tore und Trophäen für Barcelona