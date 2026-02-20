Ärgert Hansi Flick den FC Bayern? Ablösefreier Stürmerstar wechselt offenbar lieber zum FC Barcelona

Für das finanziell angeschlagene Barca eine verlockende Option. Dort könnte sich im Sturm tatsächlich eine Menge tun: Der Vertrag von Routinier Lewandowski (37) läuft ebenfalls aus und zuletzt häuften sich die Berichte dazu, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Dazu ist unklar, wie es mit dem bislang von Manchester United ausgeliehenen Marcus Rashford (28) weitergeht.

Mit den Bayern wird Vlahovic seit dem vergangenen Herbst in Verbindung gebracht. Auch dort wird es im Sturm mindestens eine Veränderung geben: Die Kaufpflicht bei Nicolas Jackson greift nicht, er kehrt aller Voraussicht nach zum FC Chelsea zurück, sodass der FCB einen neuen Kane-Vertreter braucht. Vlahovic wäre auch hier eine verlockende Möglichkeit mit der Perspektive, den 32 Jahre alten Platzhirsch Kane irgendwann dauerhaft zu beerben.

Allerdings dürfte Vlahovic trotz seines auslaufenden Kontrakts kein Mega-Schnäppchen sein: Bei Juve ist er mit geschätzten 22,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr mit Abstand der Top-Verdiener. Calciomercato berichtete im März, dass er beim Salär zwar zu Abstrichen bereit sei, allerdings ein Handgeld fordere und eine Vertragslaufzeit von vier oder fünf Jahren anstrebe.