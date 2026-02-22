Thierry Henry hat Spaniens Meister FC Barcelona dringend geraten, einen neuen Torjäger zu verpflichten.
Er nennt die Namen von drei Superstars! Thierry Henry sieht beim FC Barcelona eine große Baustelle
Der Franzose, der von 2007 bis 2011 für die Blaugrana stürmte, sagte der Sport: "Barcelona braucht einen Stürmer, einen echten Neuer. Einen Angreifer auf höchstem Niveau. Ich meine einen Torjäger der Kategorie Victor Osimhen, Erling Haaland oder Harry Kane. Gestandene Vollstrecker, keine Talente mit viel Potenzial."
Dass Barca in dieser Saison immer wieder Schwächephasen drin hat, sieht Henry eben auch darin begründet, dass zu viele hochkarätige Gelegenheiten ungenutzt bleiben: "Wenn du ein Talent wie Lamine Yamal hast, der solche Pässe spielt, musst du treffen. Das ist ganz einfach. Auf diesem Niveau reicht eine Chance. Ich habe Spiele gesehen, in denen zu viele Möglichkeiten vergeben wurden. Beim FC Barcelona darf das nicht passieren. Das ist der Unterschied zwischen konkurrenzfähig sein und Meister werden."
- Getty Images
Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?
In den vergangenen Jahren war Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski der Platzhirsch im Angriff der Blaugrana. In dieser Saison hat der mittlerweile 37-Jährige dagegen mehrere Partien wegen Verletzungen verpasst und wurde in der Regel von Ferran Torres vertreten. Für die kommende Saison soll tatsächlich ein neuer Stürmer verpflichtet werden, heißt es. Lewandowskis Vertrag läuft aus und es verdichten sich mittlerweile die Anzeichen dafür, dass der Pole Barcelona dann verlässt.
Am heißesten sind die Gerüchte um Atletico Madrids Weltmeister Julian Alvarez (26), wenngleich Verantwortliche der Rojiblancos zuletzt mehrfach betont haben, dass der Argentinier nicht abgegeben werden soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2030. Ebenfalls im Gespräch: Der serbische Nationalstürmer Dusan Vlahovic (26) von Juventus. Er ist ablösefrei und soll einen Transfer nach Barcelona anstreben.
Von den drei von Henry genannten Stürmern gibt es lose Gerüchte um FCB-Star Kane (32), wenngleich ein Transfer unrealistisch erscheint. Auch Transfers von Osimhen (27, Galatasaray, Vertrag bis 2029) und Haaland (25, ManCity, Vertag bis 2034) wären für das finanziell angeschlagene Barca große Herausforderungen.
Barcelona kassierte zuletzt empfindliche Niederlagen in der Copa del Rey gegen Atletico (0:4) und gegen Girona (1:2), weswegen das Krisengerede zunimmt. Allerdings hat die Elf von Cheftrainer Hansi Flick nach Real Madrids Patzer gegen Osasuna (1:2) die Möglichkeit, die Tabellenführung zurückzuerobern. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen UD Levante am Sonntag.
Mit 64 Treffern in 24 Partien stellt Barcelona den besten LaLiga-Angriff, wenngleich kein Spieler der Katalanen an der Spitze der Torjägerliste zu finden ist.
- Getty Images Sport
FC Barcelona: Die besten Torschützen in LaLiga 2025/26
- Ferran Torres (12 Tore)
- Lamine Yamal (10 Tore)
- Robert Lewandowski (10 Tore)
- Raphinha (8 Tore)
- Dani Olmo (6 Tore)