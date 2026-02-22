Er nennt die Namen von drei Superstars! Thierry Henry sieht beim FC Barcelona eine große Baustelle

In den vergangenen Jahren war Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski der Platzhirsch im Angriff der Blaugrana. In dieser Saison hat der mittlerweile 37-Jährige dagegen mehrere Partien wegen Verletzungen verpasst und wurde in der Regel von Ferran Torres vertreten. Für die kommende Saison soll tatsächlich ein neuer Stürmer verpflichtet werden, heißt es. Lewandowskis Vertrag läuft aus und es verdichten sich mittlerweile die Anzeichen dafür, dass der Pole Barcelona dann verlässt.

Am heißesten sind die Gerüchte um Atletico Madrids Weltmeister Julian Alvarez (26), wenngleich Verantwortliche der Rojiblancos zuletzt mehrfach betont haben, dass der Argentinier nicht abgegeben werden soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2030. Ebenfalls im Gespräch: Der serbische Nationalstürmer Dusan Vlahovic (26) von Juventus. Er ist ablösefrei und soll einen Transfer nach Barcelona anstreben.

Von den drei von Henry genannten Stürmern gibt es lose Gerüchte um FCB-Star Kane (32), wenngleich ein Transfer unrealistisch erscheint. Auch Transfers von Osimhen (27, Galatasaray, Vertrag bis 2029) und Haaland (25, ManCity, Vertag bis 2034) wären für das finanziell angeschlagene Barca große Herausforderungen.