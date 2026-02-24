Monatelang haben die Verantwortlichen des FC Barcelona überlegt, ob Leihgabe Marcus Rashford über den Sommer hinaus bleiben soll. Nun soll man sich für den Engländer entschieden haben - allerdings mag man die im Leihvertrag mit United vereinbarte Kaufsumme in Höhe von 30 Millionen Euro nicht zahlen.
FC Barcelona fällt Entscheidung bei Königstransfer - aber es droht riesiger Ärger mit Manchester United
Nun soll der Flügelstürmer selbst dabei helfen, die vereinbarte Summe zu drücken. Laut eines Berichts derSport traf sich am Montag Barcas Sportdirektor Deco mit Rashfords Berater Arturo Canales in Barcelona, um die Verhandlungen mit Manchester United vorzubereiten. Der Plan von Barcelona: Sollte Rashford den Verantwortlichen von United klarmachen, dass er unbedingt in Spanien bleiben wolle, dann könnte United womöglich bereit sein, die fixe Ablösesumme zu drücken.
- Getty Images
FC Barcelona und Manchester United sind meilenweit auseinander
Kleines Problem: Bei Manchester United soll man selbst nicht wirklich glücklich sein, dass man sich vergangenen Sommer bei Rashfords Last-Minute-Leihe an die klammen Katalanen auf die Kaufoption von 30 Millionen Euro eingelassen habe. Den Marktwert des 28-Jährigen taxiere man laut übereinstimmenden Berichten aus England auch angesichts von Rashfords Leistungen in Barcelona eher zwischen 55 und 60 Millionen Euro.
Den Berichtden zufolge soll United auch daher keinerlei Interesse an Nachverhandlungen haben. Barca müsste also entweder den vereinbarten Betrag zahlen oder der Spieler kehrt nach England zurück - egal, was Rashford selbst lieber wäre.
Das können ja angesichts dieser Voraussetzungen heitere Verhandlungen werden zwischen Barcelona und United.
Marcus Rashford ist Barcelonas Königstransfer
Rashford war im Sommer 2025 nach Barcelona verliehen worden, weil er bei Manchester United kaum Einsatzchancen hatte. Es ist bereits die zweite Leihe hintereinander für den in Manchester geborenen englischen Nationalspieler, dessen Karriere in den vergangenen Jahren bei United ins Stocken geraten war; auch die erste Leihe nach Aston Villa verlief wenig zufriedenstellend. Bei Barca galt er zunächst auch eher als Notnagel-Transfer, nachdem der erklärte Wunschspieler Nico Williams überraschend seinen Vertrag bei Athletic Bilbao verlängerte.
In Barcelona blühte Rashford jedoch unter Trainer Hansi Flick auf. Zwar gehört er nicht immer zur Stammformation, aber er liefert beständig ab. In wettbewerbsübergreifend 34 Spielen gelangen ihm bisher 23 Scorerpunkte (10 Tore, 13 Vorlagen). Neben Torhüter Joan Garcia, der vom Lokalrivalen Espanyol kam, ist Rashford der Königstransfer der Katalanen dieser Saison.
Marcus Rashfords Leistungsdaten beim FC Barcelona
Einsätze 34 Tore 10 Assists 13