Kleines Problem: Bei Manchester United soll man selbst nicht wirklich glücklich sein, dass man sich vergangenen Sommer bei Rashfords Last-Minute-Leihe an die klammen Katalanen auf die Kaufoption von 30 Millionen Euro eingelassen habe. Den Marktwert des 28-Jährigen taxiere man laut übereinstimmenden Berichten aus England auch angesichts von Rashfords Leistungen in Barcelona eher zwischen 55 und 60 Millionen Euro.

Den Berichtden zufolge soll United auch daher keinerlei Interesse an Nachverhandlungen haben. Barca müsste also entweder den vereinbarten Betrag zahlen oder der Spieler kehrt nach England zurück - egal, was Rashford selbst lieber wäre.

Das können ja angesichts dieser Voraussetzungen heitere Verhandlungen werden zwischen Barcelona und United.