Florian Wirtz als Paradebeispiel: Thierry Henry setzt "immer ein Fragezeichen" hinter Spieler aus der Bundesliga

Nachdem er zuvor noch meist in Tottenhams Startelf gestanden hatte, musste Simons im Nordlondon-Derby beim FC Arsenal am Sonntag (1:4) auf der Bank Platz nehmen. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit zeigte der 22-Jährige dann aber eine ordentliche Leistung.

Henry führte indes auch aus, dass es Kreativspieler wie Simons im modernen Fußball mit defensiv zumeist sehr diszipliniert arbeitenden Mannschaften allgemein und insbesondere in der Premier League ohnehin immer schwerer haben: "Man wird heute viel weniger kreieren können als wir es zu unserer Zeit machen konnten", betonte der ehemalige Weltklassestürmer, der in 377 Einsätzen für Arsenal 228 Tore erzielte. "Weil die Mannschaften sehr tief stehen. Sie versuchen gar nicht, rauszustechen und kommen nicht raus. Die Räume sind daher sehr eng."

Hinzu komme für Freigeister wie Simons dann, dass sie selbst stets darauf bedacht sein müssten, Fehler zu vermeiden, um die eigene Mannschaft nicht in Gefahr zu bringen, ausgekontert zu werden: "Wenn die Trainer den Jungs nicht erlauben, zu dribbeln und Fehler zu machen - wie ich immer sage: Belohnung entsteht aus Risiken -, was sollen sie tun? So wird man keine guten Zahlen auf die Beine stellen."