"Er ist ein Problem": Ex-Nationalspieler geht nach Niederlage des FC Liverpool hart mit Florian Wirtz ins Gericht

Wirtz wurde von Trainer Arne Slot wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Real Madrid erneut in die Startelf berufen, schaffte es allerdings nicht, entscheidende Akzente zu setzen. Nach 83 Minuten hatte Slot genug gesehen, Wirtz wurde vom Feld genommen und positionsgetreu durch Federico Chiesa ersetzt.

In der Premier League wartet Wirtz somit weiterhin auf seine ersten Torbeteiligung. Elfmal stand er für die Reds in Englands höchster Spielklasse auf dem Rasen, etwas Zählbares kam noch nicht dabei herum. Immerhin stehen in der Champions League mittlerweile zwei Assists zu Buche, zudem legte er beim Pflichtspielauftakt im Community Shield Cup einen Treffer auf.

"Er scheint noch weit von dem entfernt zu sein, was man von ihm erwartet hat", meint Neville, der auch an der grundsätzlichen Leistung der Liverpooler Akteure Kritik übte: "Manchmal merkt man einfach, wenn eine Mannschaft geschlagen werden will. Liverpool hat keine Kraft mehr in den Beinen. Sie kommen nicht mehr aus ihrer Deckung heraus. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist seltsam."

Für Wirtz hatte der 50-Jährige zum Abschluss noch versöhnliche Worte übrig: "Er hat offensichtlich etwas zu bieten, er ist ein wirklich guter Spieler. Aber gegen City wurde er regelrecht zerlegt."