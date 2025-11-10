Englands Fußball-Legende Gary Neville ist nach der Niederlage des FC Liverpool gegen Manchester City erneut hart mit Florian Wirtz ins Gericht gegangen.
"Er ist ein Problem": Ex-Nationalspieler geht nach Niederlage des FC Liverpool hart mit Florian Wirtz ins Gericht
Neville: "Hat wie ein kleiner Junge ausgesehen"
"Wirtz ist ein Problem. Nennen wir es einfach beim Namen. Ich finde, er hat heute wie ein kleiner Junge ausgesehen. Das kann nicht sein", bemängelte Neville in seiner Funktion als Experte für Sky Sports. Für den 22-jährigen Nationalspieler sei die Schonfrist endgültig abgelaufen, nun müssten vorzeigbare Ergebnisse her.
"Wir haben uns seit einigen Monaten vorsichtig um ihn herum bewegt, weil er jung ist und in ein neues Land kommt, aber er hat über 100 Millionen Pfund gekostet, da muss man sich bald behaupten", befand Neville und fügte hinzu: "Er wurde auf dem Spielfeld herumgeschubst und konnte auch qualitativ nicht überzeugen. Das ist wirklich besorgniserregend."
Wirtz bleibt gegen Manchester City erneut blass
Wirtz wurde von Trainer Arne Slot wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Real Madrid erneut in die Startelf berufen, schaffte es allerdings nicht, entscheidende Akzente zu setzen. Nach 83 Minuten hatte Slot genug gesehen, Wirtz wurde vom Feld genommen und positionsgetreu durch Federico Chiesa ersetzt.
In der Premier League wartet Wirtz somit weiterhin auf seine ersten Torbeteiligung. Elfmal stand er für die Reds in Englands höchster Spielklasse auf dem Rasen, etwas Zählbares kam noch nicht dabei herum. Immerhin stehen in der Champions League mittlerweile zwei Assists zu Buche, zudem legte er beim Pflichtspielauftakt im Community Shield Cup einen Treffer auf.
"Er scheint noch weit von dem entfernt zu sein, was man von ihm erwartet hat", meint Neville, der auch an der grundsätzlichen Leistung der Liverpooler Akteure Kritik übte: "Manchmal merkt man einfach, wenn eine Mannschaft geschlagen werden will. Liverpool hat keine Kraft mehr in den Beinen. Sie kommen nicht mehr aus ihrer Deckung heraus. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist seltsam."
Für Wirtz hatte der 50-Jährige zum Abschluss noch versöhnliche Worte übrig: "Er hat offensichtlich etwas zu bieten, er ist ein wirklich guter Spieler. Aber gegen City wurde er regelrecht zerlegt."
Liverpool und Wirtz tief in der Krise
Der Offensivspieler selbst betonte, die Kritik nicht an sich herankommen lassen zu wollen. Er sei "sehr zufrieden" in Liverpool, auch wenn die jüngsten Ergebnisse ein "kleiner Rückschlag" seien. Für die 0:3-Niederlage bei Manchester City hatte Wirtz eine schlüssige Erklärung parat: "Jeder weiß um die Qualität von City. Sie lassen den Ball sehr gut laufen. Und wir haben es nicht geschafft, sie dabei zu stören und in gute Umschaltmomente zu kommen." Liverpool sei "nicht griffig genug in den Zweikämpfen" gewesen und "nicht ins Pressing gekommen".
Für den LFC war die Pleite gegen die Skyblues die wettbewerbsübergreifend siebte Niederlage der Saison. In den letzten zehn Begegnungen ging Slots Mannschaft lediglich dreimal als Sieger vom Platz, die Kritik von außen wird von Woche zu Woche lauter.
Während man in der Champions League mit Tabellenplatz acht noch auf Kurs ist, sieht die Lage in der heimischen Premier League deutlich düsterer aus. Nach fünf Siegen in Folge zum Saisonstart sind die Reds mittlerweile auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits acht Zähler.
Florian Wirtz: Seine Leistungsdaten in der Premier League
- Spiele: 11
- Spielminuten: 693
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 1