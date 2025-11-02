"Ultimative Demütigung" für einen 65-Millionen-Euro-Einkauf: Xavi Simons und Tottenham erleben gegen den FC Chelsea einen Horrorabend

Xavis Herausnahme war allerdings nicht das einzig brisante Thema rund um die Spurs am Samstagabend: Bei Social Media kursiert ein Video, das zeigt, wie Frank nach dem Spiel auf dem Rasen von zwei seiner Spieler respektlos behandelt wird.

Als der Coach über den Rasen geht und sich seinen Abwehrspielern Micky van de Ven und Djed Spence zum Shakehands nähert, gehen diese ihm demonstrativ aus dem Weg und marschieren ohne Händeschütteln schnurstracks in die Katakomben. Frank schau den beiden sichtlich irritiert nach.

Im Anschluss war der Däne bemüht, die Szene herunterzuspielen. Er erklärte: "Natürlich sind alle Spieler frustriert. Sie möchten gut spielen, sie möchten gewinnen und sie möchten abliefern." Nach den Spielen zu den Fans zu gehen mache natürlich nach Siegen "mehr Spaß", so Frank weiter.

Konkret auf das Verhalten von van de Ven und Spence angesprochen und gefragt, ob deren Verhalten "akzeptabel" sei, antwortete er: "Ich verstehe, warum diese Frage gestellt wird. Aber für mich ist das eine kleine Angelegenheit. Micky van de Ven and Djed Spence geben alles, was sie haben. Sie haben in dieser Saison gut gespielt. Alle sind frustriert und wir haben einen neuen Ansatz. Ich halte das nicht für ein großes Problem."