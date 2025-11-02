Tottenham Hotspur verliert das Spitzenspiel der Premier League gegen den Londoner Nachbarn Chelsea und anschließend gibt es bei den Spurs mehrere Brandherde. Einer davon heiß Xavi Simons.
"Ultimative Demütigung" für einen 65-Millionen-Euro-Einkauf: Xavi Simons und Tottenham erleben gegen den FC Chelsea einen Horrorabend
WAS IST PASSIERT?
Der ehemalige Bundesligastar kommt bislang bei den Spurs noch nicht in Fahrt. Das Duell mit den Blues markierte dabei einen neuen Tiefpunkt, denn der Niederländer wurde von Trainer Thomas Frank ein- und später wieder ausgewechselt.
In der 7. Minute kam Xavi für Lucas Bergvall in die Begegnung. Der junge Schwede durfte wegen einer Gehirnerschütterung nicht weitermachen. Nach 73 Minuten hatte Simons dann schon wieder Feierabend, als ihn Frank aus der Begegnung nahm und dafür den 20-Jährigen Wilson Odobert brachte. Sichtlich frustriert stapfte Xavi Richtung Seitenauslinie.
Während Spurs-Coach Frank das ungewöhnliche Vorgehen mit Belastungssteuerung für Xavi erklärte, war das Echo der englischen Presse verheerend. Die Boulevardzeitung The Sun und die Daily Mail schrieben unisono von einer "ultimativen Demütigung" für den offensiven Mittelfeldspieler. Der Mirror attestierte ihm eine "miserable Leistung" und der Telegraph hatte einen "weiteren schwierigen Abend" für Xavi erlebt.
- AFP
WAS WURDE GESAGT?
In der Tat hatte Xavi kaum Einfluss auf der Spiel der Spurs, seine auffälligste Szene war ein Foul an Alejandro Garnacho, für das er nach knapp einer Stunde die Gelbe Karte sah. Sein Trainer nahm den 22-Jährigen anschließend allerdings in Schutz: "Wir reden hier von Energie und Frische. Er hat am Mittwochabend 90 Minuten gespielt, darum haben wir uns heute dafür entschieden, ihn draußen zu lassen. Er hat 70 Minuten gespielt. Da steckt nichts hinter, es wirkt nur anders, weil er nach ein paar Minuten eingewechselt wurde."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
65 Millionen Euro Ablöse überwies Tottenham für Xavi im Sommer an RB Leipzig. An seine starken Leistungen bei den Sachsen kann er nicht anknüpfen und bringt es für seinen neuen Klub auf einen mageren Assist in zwölf Einsätzen.
Sinnbildlich für Xavis anonyme Auftritte in der Premier League steht eine Statistik: Seit Saisonbeginn bringt es der offensive Mittelfeldmann auf sieben (!) Ballkontakte im gegnerischen Strafraum.
- Getty Images Sport
WAS IST NOCH PASSIERT?
Xavis Herausnahme war allerdings nicht das einzig brisante Thema rund um die Spurs am Samstagabend: Bei Social Media kursiert ein Video, das zeigt, wie Frank nach dem Spiel auf dem Rasen von zwei seiner Spieler respektlos behandelt wird.
Als der Coach über den Rasen geht und sich seinen Abwehrspielern Micky van de Ven und Djed Spence zum Shakehands nähert, gehen diese ihm demonstrativ aus dem Weg und marschieren ohne Händeschütteln schnurstracks in die Katakomben. Frank schau den beiden sichtlich irritiert nach.
Im Anschluss war der Däne bemüht, die Szene herunterzuspielen. Er erklärte: "Natürlich sind alle Spieler frustriert. Sie möchten gut spielen, sie möchten gewinnen und sie möchten abliefern." Nach den Spielen zu den Fans zu gehen mache natürlich nach Siegen "mehr Spaß", so Frank weiter.
Konkret auf das Verhalten von van de Ven und Spence angesprochen und gefragt, ob deren Verhalten "akzeptabel" sei, antwortete er: "Ich verstehe, warum diese Frage gestellt wird. Aber für mich ist das eine kleine Angelegenheit. Micky van de Ven and Djed Spence geben alles, was sie haben. Sie haben in dieser Saison gut gespielt. Alle sind frustriert und wir haben einen neuen Ansatz. Ich halte das nicht für ein großes Problem."