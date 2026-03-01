Er soll bis zu 115 Millionen Euro kosten! Liefern sich Manchester City und Manchester United ein Transferduell um einen Nationalspieler?

Anderson war 2024 für 41,2 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United nach Nottingham gewechselt. Dort entwickelte sich der zentrale Mittelfeldmann zum englischen Nationalspieler und hatte entscheidenden Anteil an der starken Vorsaison von Forest. In der laufenden Spielzeit, in der den Tabellen-17. Abstiegssorgen plagen, gehört Anderson zu den Lichtblicken. Bislang kam er in 2025/26 auf 35 Einsätze, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.

Anderson, der in einigen Junioren-Nationalmannschaften noch für Schottland aufgelaufen war, hatte im September vergangenen Jahres sein Debüt in Englands A-Nationalteam gefeiert. Seither wurde er von Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel, der kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, stets berufen und stand meist auch in der Startelf. Sechs Länderspiele hat Anderson so bisher auf sein Konto gebucht.

Seine Zukunft hätte der Engländer gerne noch vor der WM im Sommer geklärt. Eine entscheidende Rolle dabei spielt natürlich auch, ob Nottingham absteigt oder Anderson und Co. in der Premier League bleiben. Nur bei Klassenerhalt hätte Forest eine Chance auf einen Verbleib eines seiner besten Spieler, der neben City und United auch beim FC Liverpool und beim FC Chelsea auf dem Zettel stehen soll.