Er soll bis zu 115 Millionen Euro kosten! Liefern sich Manchester City und Manchester United ein Transferduell um einen Nationalspieler?

Manchester City und United an bis zu 115 Millionen Euro teurem Anderson dran?
Wie der Mirror berichtet, haben sowohl City als auch United Elliot Anderson von Nottingham Forest zu einem ihrer Top-Transferziele für das kommende Wechselfenster auserkoren. Beide sind demnach fest entschlossen, um die Verpflichtung des 23-Jährigen zu kämpfen.
Dafür müsste man allerdings auch sehr tief in die Tasche greifen. Wie schon vor kurzem die Daily Mail schrieb, würde Nottingham im Falle eines Abgangs zwischen 92 und 115 Millionen Euro Ablöse für Anderson verlangen, der bei Forest noch bis 2029 unter Vertrag steht.
Elliot Anderson von Thomas Tuchel zuletzt stets nominiert
Anderson war 2024 für 41,2 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United nach Nottingham gewechselt. Dort entwickelte sich der zentrale Mittelfeldmann zum englischen Nationalspieler und hatte entscheidenden Anteil an der starken Vorsaison von Forest. In der laufenden Spielzeit, in der den Tabellen-17. Abstiegssorgen plagen, gehört Anderson zu den Lichtblicken. Bislang kam er in 2025/26 auf 35 Einsätze, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.
Anderson, der in einigen Junioren-Nationalmannschaften noch für Schottland aufgelaufen war, hatte im September vergangenen Jahres sein Debüt in Englands A-Nationalteam gefeiert. Seither wurde er von Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel, der kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, stets berufen und stand meist auch in der Startelf. Sechs Länderspiele hat Anderson so bisher auf sein Konto gebucht.
Seine Zukunft hätte der Engländer gerne noch vor der WM im Sommer geklärt. Eine entscheidende Rolle dabei spielt natürlich auch, ob Nottingham absteigt oder Anderson und Co. in der Premier League bleiben. Nur bei Klassenerhalt hätte Forest eine Chance auf einen Verbleib eines seiner besten Spieler, der neben City und United auch beim FC Liverpool und beim FC Chelsea auf dem Zettel stehen soll.
United und City suchen jeweils neue Mittelfeldspieler
Dass sowohl United als auch City Verstärkung für das Mittelfeldzentrum suchen, ist derweil kein Geheimnis. Bei den Red Devils soll ein Nachfolger für Casemiro kommen, der Brasilianer wird den Verein nach Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen. Dabei wurde zuletzt auch Newcastles Sandro Tonali als Kandidat gehandelt, der ähnlich teuer sein dürfte wie Anderson. Nur etwas günstiger wäre wohl Adam Wharton von Crystal Palace, den United ebenfalls im Auge haben soll.
Bei City steht indes der Verlust von zwei großen Namen im Mittelfeld im Raum. Wahrscheinlich ist der Abschied von Bernardo Silva, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und bei dem sich bis dato noch keine Verlängerung abzeichnet. Derweil soll Rodri das absolute Wunschziel von Real Madrid für den Sommer sein - und da der Vertrag des spanischen Europameisters 2027 ausläuft, könnte City sogar offen für einen Verkauf sein.
Elliot Anderson: Seine Zahlen bei Nottingham Forest
- Spiele: 77
- Tore: 3
- Assists: 9