Er würde mehr als 100 Millionen Euro kosten! Manchester United ist wohl scharf auf einen begehrten Nationalspieler

Zum einen wäre da die hohe Ablösesumme. Medienberichten zufolge würde Newcastle im Falle eines Wechsels satte 115 Millionen Euro für Tonali verlangen. Der 25-Jährige gehört bei den Magpies zu den Leistungsträgern und steht noch bis 2028 unter Vertrag.

Allerdings zeichnet sich eine Veränderung bei Tonali im Sommer immer mehr ab. Der Italiener will nämlich unbedingt auch künftig Champions League spielen - und derzeit sieht es nicht danach aus, als würde er das mit Newcastle kommende Saison tun können. Schließlich ist das Team um den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade in der Premier League zuletzt auf Rang zwölf abgerutscht. Der Rückstand auf Champions-League-Platz vier, den aktuell Manchester United einnimmt, beträgt bereits elf Punkte.