Manchester United könnte offenbar ins Rennen um Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Premier-League-Konkurrent Newcastle United einsteigen.
Er würde mehr als 100 Millionen Euro kosten! Manchester United ist wohl scharf auf einen begehrten Nationalspieler
Sandro Tonali soll Kandidat für Casemiro-Nachfolge sein
Wie der Telegraph berichtet, ist Tonali bei United einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Casemiro. Der Brasilianer wird die Red Devils mit Vertragsende im Sommer ablösefrei verlassen - dementsprechend sondiert United derzeit den Markt nach dem optimalen Ersatz für das zentrale Mittelfeld.
Dabei hat es Tonali den Verantwortlichen im Old Trafford offenbar angetan. Eine Verpflichtung des italienischen Nationalspielers wäre aber aus zwei Gründen kompliziert zu realisieren.
- Getty
Manchester United interessiert? Sandro Tonali wäre sehr teuer
Zum einen wäre da die hohe Ablösesumme. Medienberichten zufolge würde Newcastle im Falle eines Wechsels satte 115 Millionen Euro für Tonali verlangen. Der 25-Jährige gehört bei den Magpies zu den Leistungsträgern und steht noch bis 2028 unter Vertrag.
Allerdings zeichnet sich eine Veränderung bei Tonali im Sommer immer mehr ab. Der Italiener will nämlich unbedingt auch künftig Champions League spielen - und derzeit sieht es nicht danach aus, als würde er das mit Newcastle kommende Saison tun können. Schließlich ist das Team um den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade in der Premier League zuletzt auf Rang zwölf abgerutscht. Der Rückstand auf Champions-League-Platz vier, den aktuell Manchester United einnimmt, beträgt bereits elf Punkte.
Auch andere Topklubs sind wohl an Tonali dran
Die zweite große Hürde bei Tonali wäre die große Konkurrenz, der sich United in einem Poker stellen müsste. Schließlich soll allen voran auch Juventus Turin bei dem Mittelfeldmann anklopfen, zudem gelten auch Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal und das zweitplatzierte Manchester City als interessiert. United hatte sich derweil wohl schon vergangenen Sommer mit Tonali beschäftigt.
Newcastle hatte 2023 gut 60 Millionen Euro Ablöse für Tonali an die AC Milan überwiesen. Für die Engländer hat er bisher 94 Pflichtspiele absolviert, in denen er auf sieben Tore und acht Assists kam.
- IMAGO
Sandro Tonalis bisherige Profistationen
- 2018 bis 2020: Brescia Calcio
- 2020 bis 2023: AC Mailand
- seit 2023: Newcastle United