Die Verkündung steht wohl unmittelbar bevor! Überraschende Entwicklungen um Thomas Tuchel in England

Thomas Tuchel soll als Trainer der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer den ersten Titel seit 1966 ins Heimatland des Fußballs bringen. Doch offenbar hat er auch unabhängig vom Abschneiden in den USA, Kanada und Mexiko eine Zukunft auf der Insel.
Informationen der englischen Zeitung The Times zufolge wird Tuchel einen neuen Vertrag unterschreiben, um bis 2028 englischer Nationaltrainer zu bleiben. Dies soll demnach noch vor der Auslosung der Nations League am heutigen Donnerstag (18 Uhr) bestätigt werden.
Laut des Berichts soll der Deutsche begeistert von der Aussicht sein, England über die Weltmeisterschaft hinaus zu führen und die Chance auf eine "Heim"-Europameisterschaft 2028 zu haben. Die EM in zwei Jahren wird in England, Schottland, Irland und Wales ausgetragen.
Tuchel seit Anfang 2025 Trainer von England
Tuchel startete beim 1. FSV Mainz 05 als Profi-Trainer und wechselte dann 2015 zu Borussia Dortmund. Nach zwei Jahren beim BVB und einer einjährigen Pause wechselte er zu Paris Saint-Germain, wo er eineinhalb Jahre blieb. Weitere eineinhalb Jahre verbrachte er zwischen Januar 2021 und September 2022 beim FC Chelsea, mit dem er den Titel in der Champions League durch ein 1:0 gegen Manchester City holte.
Beim FC Bayern arbeitete er 15 Monate lang, bis die Klub-Bosse entschieden, dass sie mit dem Coach nach dem Sommer 2024 nicht weitermachen möchten. Am Jahresanfang 2025 übernahm Tuchel schließlich das Amt des Chefcoachs bei den Three Lions.
Zuletzt wurde spekuliert, dass er ein aussichtsreicher Kandidat auf den Trainerposten bei Manchester United zur kommenden Spielzeit sei.
Tuchel mit neun Siegen aus zehn Spielen bei England
Tuchel hat bislang 18 außergewöhnliche Monate als englischer Nationaltrainer hinter sich. Er führte die Mannschaft dank einer ungeschlagenen Qualifikation zur WM - mit acht Siegen aus acht Spielen und null Gegentoren. Das gelang zuvor noch nie einer europäischer Mannschaft.
In bislang zehn Partien mit ihm an der Seitenlinie gab es erst eine Niederlage, ein 1:3 gegen Senegal. Alle anderen Spiele wurden gewonnen. Insgesamt steht das Torverhältnis bei 26:3, Tuchels Punkteschnitt liegt bei 2,7 Zählern pro Begegnung.
Bei der WM trifft England in seiner Gruppe auf Kroatien, Ghana und Neuling Panama. Im Dezember hatte Tuchel deutlich gemacht, dass es sein Ziel ist, das Turnier zu gewinnen: "Ja, denn wir sind besser geworden. Wir müssen dort ankommen und versuchen, etwas Besonderes zu erreichen, aber wir können es nicht garantieren. Jeder weiß, dass wir nicht versprechen können, dass wir gewinnen werden, aber die Fans wollen eine Mannschaft sehen, die alles gibt und füreinander kämpft. Wenn die Spieler das mitbringen, dann ist meiner Meinung nach alles möglich."
Thomas Tuchel: Statistik als englischer Nationalcoach
- Spiele: 10
- Siege: 9
- Niederlagen: 1
- Torverhältnis: 26:3
- Punkteschnitt: 2,7
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.