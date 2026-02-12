Die Verkündung steht wohl unmittelbar bevor! Überraschende Entwicklungen um Thomas Tuchel in England

Tuchel hat bislang 18 außergewöhnliche Monate als englischer Nationaltrainer hinter sich. Er führte die Mannschaft dank einer ungeschlagenen Qualifikation zur WM - mit acht Siegen aus acht Spielen und null Gegentoren. Das gelang zuvor noch nie einer europäischer Mannschaft.

In bislang zehn Partien mit ihm an der Seitenlinie gab es erst eine Niederlage, ein 1:3 gegen Senegal. Alle anderen Spiele wurden gewonnen. Insgesamt steht das Torverhältnis bei 26:3, Tuchels Punkteschnitt liegt bei 2,7 Zählern pro Begegnung.

Bei der WM trifft England in seiner Gruppe auf Kroatien, Ghana und Neuling Panama. Im Dezember hatte Tuchel deutlich gemacht, dass es sein Ziel ist, das Turnier zu gewinnen: "Ja, denn wir sind besser geworden. Wir müssen dort ankommen und versuchen, etwas Besonderes zu erreichen, aber wir können es nicht garantieren. Jeder weiß, dass wir nicht versprechen können, dass wir gewinnen werden, aber die Fans wollen eine Mannschaft sehen, die alles gibt und füreinander kämpft. Wenn die Spieler das mitbringen, dann ist meiner Meinung nach alles möglich."