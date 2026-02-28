Nicht Vitinha! Real Madrid will wohl einen anderen neuen Superstar für das Mittelfeld

Für Real ist die Verpflichtung eines neuen zentralen Mittelfeldspielers eine der Prioritäten für das Sommertransferfenster. Nachdem sich mit Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zur AC Milan) in den vergangenen zwei Jahren nacheinander die beiden Akteure verabschiedeten, die Reals Mittelfeld zuvor ein Jahrzehnt lang gemeinsam prägten, verzichteten die Königlichen auf externen Ersatz.

Stattdessen sollten die Abgänge mit den bereits verfügbaren Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga und Dani Ceballos aufgefangen werden. Zuletzt reifte bei Reals Verantwortlichen aber wohl mehr und mehr die Ansicht, dass es doch die Verpflichtung eines neuen großen Namens für das Mittelfeld benötigt.

Dabei galten mitunter auch Vitinha von Paris Saint-Germain und Enzo Fernandez vom FC Chelsea als Wunschspieler. Beide dürften aufgrund ihrer langfristigen Verträge in Paris (Vitinha, 2029) und London (Fernandez, 2032) allerdings kurzfristig kaum zu bekommen sein. Und wenn doch, dann vermutlich für deutlich mehr Geld als beispielsweise Rodri.

Jener ist gebürtiger Madrilene und spielte in der Jugend für Reals Stadtrivalen Atletico. Den Sprung zum Profi schaffte er später beim FC Villarreal, kehrte 2018 zu Atletico zurück und zog ein Jahr später für 70 Millionen Euro Ablöse nach Manchester weiter.