Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

Ein Deutscher schockt Florian Wirtz und die Reds! FC Liverpool schmeißt bei Leeds United zwei Führungen weg

Gegen Leeds United riecht es zweimal nach einem Auswärtssieg, aber am Ende muss der FC Liverpool wieder einen Tiefschlag verkraften.

Der FC Liverpool hat in einem wilden Schlagabtausch mit dem Aufsteiger Leeds United abermals einen Rückschlag in der englischen Premier League erlitten.

  • Beim 3:3 (0:0) an der Elland Road gaben die Reds um Florian Wirtz gleich zweimal leichtfertig eine Führung aus der Hand. Bei Leeds überzeugte der frühere Mainzer Anton Stach unter anderem mit einem Treffer.

    Die Partie nahm nach dem Seitenwechsel ordentlich Fahrt auf: Der Ex-Frankfurter Hugo Ekitike (48./50.) sorgte per Doppelschlag für eine scheinbar komfortable Führung. Diese verspielte Liverpool, nachdem Wirtz ausgewechselt worden war. Der ehemalige Leverkusener wartet weiter auf seinen Premierentreffer.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anton Stach trifft gegen Liverpool zum 2:2

    Leeds, trainiert vom früheren Gladbach-Coach Daniel Farke, kam durch Dominic Calvert-Lewin (73., Foulelfmeter) und den zweimaligen Nationalspieler Stach (75.) zurück ins Spiel. 

    Dominik Szoboszlai (80.) brachte Liverpool zwar wieder in Führung, doch auch diese brachte der LFC nicht über die Zeit: Der frühere Düsseldorfer Ao Tanaka (90.+6) traf nach einer Stach-Ecke zum Ausgleich.

