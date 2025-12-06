Ein Deutscher schockt Florian Wirtz und die Reds! FC Liverpool schmeißt bei Leeds United zwei Führungen weg

Beim 3:3 (0:0) an der Elland Road gaben die Reds um Florian Wirtz gleich zweimal leichtfertig eine Führung aus der Hand. Bei Leeds überzeugte der frühere Mainzer Anton Stach unter anderem mit einem Treffer.

Die Partie nahm nach dem Seitenwechsel ordentlich Fahrt auf: Der Ex-Frankfurter Hugo Ekitike (48./50.) sorgte per Doppelschlag für eine scheinbar komfortable Führung. Diese verspielte Liverpool, nachdem Wirtz ausgewechselt worden war. Der ehemalige Leverkusener wartet weiter auf seinen Premierentreffer.