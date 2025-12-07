Beim FC Liverpool macht sich immer mehr Ratlosigkeit breit. Nach dem bitteren 3:3 gegen Leeds United in der Premier League richtete Dominik Szoboszlai bezeichnende Worte an die Presse.
Zoff in der Kabine und Ratlosigkeit: Beim FC Liverpool liegen die Nerven blank
"Weiß nicht einmal, auf welchem Platz wir stehen"
"Letztes Jahr sind wir Meister geworden. Jetzt weiß ich nicht einmal, auf welchem Platz wir stehen", erklärte der ungarische Mittelfeldspieler nach Abpfiff vielsagend und ergänzte ratlos: "Ich weiß nicht, was nach dem 2:0 passiert ist. Wir hatten das Gefühl, dass das Spiel gelaufen war, dabei hatten wir uns vor Beginn des Spiels gesagt, dass man diese Mannschaft niemals unterschätzen darf."
Dabei hatten die Reds bereits wie der sichere Sieger ausgesehen. Hugo Ekitike hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot innerhalb von 127 Sekunden mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Dominic Calvert-Lewin per Strafstoß und Ex-Hoffenheimer Anton Stach mit einem Doppelschlag für den Ausgleich sorgten. Szoboszlai selbst war es, der für die erneute Führung Liverpools sorgte.
"Nach dem 2:2 haben wir unsere Mentalität gezeigt, zurückzukommen, weil wir wussten, dass wir einen Fehler gemacht hatten, sie zurückkommen zu lassen", sagte der frühere Leipziger. Doch das Schlusswort hatte der Underdog aus Leeds, weil Ao Tanaka in der Nachspielzeit das 3:3 nach einer Ecke erzielte.
Nächster Liverpool-Ausrutscher: Gab es Zoff in der Kabine?
Deshalb sei es anschließend auch zu intensiven Diskussionen in der Kabine gekommen, wie Szoboszlai andeutete: "Was in der Umkleidekabine passiert, bleibt in der Umkleidekabine, das ist nichts für die Öffentlichkeit. Wir müssen auf uns selbst schauen, uns fragen, ob wir alles getan haben, was möglich war. Wenn die Antwort ja lautet, machen wir weiter und der Schwung wird kommen."
Nach 15 Spieltagen rangiert Liverpool nur auf Platz acht, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt zehn Punkte. Dementsprechend herrscht dicke Luft an der Anfield Road, insbesondere bei Mohamed Salah. Der Ägypter gab angesichts seiner aktuellen Reservistenrolle ein denkwürdiges Interview nach dem Leeds-Spiel und deutete sogar einen Abschied an. Das Tischtuch zu Slot scheint beinahe zerschnitten zu sein.
Tabelle der Premier League: FC Liverpool abgeschlagen
Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Arsenal FC 15 28:9 33 2 Manchester City 15 35:16 31 3 Aston Villa FC 15 22:15 30 4 Chelsea FC 15 25:15 25 5 Everton FC 15 18:17 24 6 Crystal Palace 14 18:11 23 7 Sunderland AFC 15 18:17 23 8 Liverpool FC 15 24:24 23