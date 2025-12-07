Zoff in der Kabine und Ratlosigkeit: Beim FC Liverpool liegen die Nerven blank

"Letztes Jahr sind wir Meister geworden. Jetzt weiß ich nicht einmal, auf welchem Platz wir stehen", erklärte der ungarische Mittelfeldspieler nach Abpfiff vielsagend und ergänzte ratlos: "Ich weiß nicht, was nach dem 2:0 passiert ist. Wir hatten das Gefühl, dass das Spiel gelaufen war, dabei hatten wir uns vor Beginn des Spiels gesagt, dass man diese Mannschaft niemals unterschätzen darf."

Dabei hatten die Reds bereits wie der sichere Sieger ausgesehen. Hugo Ekitike hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot innerhalb von 127 Sekunden mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Dominic Calvert-Lewin per Strafstoß und Ex-Hoffenheimer Anton Stach mit einem Doppelschlag für den Ausgleich sorgten. Szoboszlai selbst war es, der für die erneute Führung Liverpools sorgte.

"Nach dem 2:2 haben wir unsere Mentalität gezeigt, zurückzukommen, weil wir wussten, dass wir einen Fehler gemacht hatten, sie zurückkommen zu lassen", sagte der frühere Leipziger. Doch das Schlusswort hatte der Underdog aus Leeds, weil Ao Tanaka in der Nachspielzeit das 3:3 nach einer Ecke erzielte.