Beim 1:1 gegen den AFC Sunderland saß Mohamed Salah zum zweiten Mal in Folge beim FC Liverpool zunächst nur auf der Bank. Eine Legender Reds hat nun eine düstere Prognose getätigt, was die Zukunft des Stürmers bei den Reds angeht.
"Das wird nicht gut enden": Üble Prognose zu Mohamed Salah und dem FC Liverpool
Jamie Redknapp, der zwischen 1991 und 2002 insgesamt 308 Pflichtspiele für Liverpool absolvierte, ist der Meinung, dass nur wenige Monate nach der Unterzeichnung einer lukrativen Vertragsverlängerung bis 2027 eine Trennung von Salah unvermeidlich wird.
"Er ist eine Legende der Premier League, eine Ikone von Liverpool und deshalb glaube ich nicht, dass dies gut enden wird", sagte der 52-Jährige und führte aus: "Es wird jetzt eine schwierige Situation, denn der Trainer hat es mit jemandem zu tun, der so talentiert und so wichtig für die Mannschaft ist, sowohl in der Umkleidekabine als auch außerhalb, und der sich im Training so verhält und so gute Leistungen zeigt. Er wird nicht auf der Bank sitzen wollen. Er hat diesen Vertrag nicht unterschrieben, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Er will Woche für Woche regelmäßig spielen."
Redknapp weiter: "Ich wäre sehr überrascht, wenn er die letzten zwei Jahre seines Vertrags oder anderthalb Jahre erfüllen würde. Ich glaube nicht, dass dies die Situation auch nur im Geringsten verbessert. Im Fußball würde mich nichts überraschen - egal, ob im Januar oder vielleicht im Sommer."
- Getty Images Sport
Salah: 250 Tore in 420 Einsätzen für die Reds
Redknapp glaubt: "Wenn er sagt: 'Hört zu, wenn ich bei nicht Stammspieler bin, gehöre ich nicht zu den Spielern, die bleiben. Ich werde gehen, wohin auch immer es mich verschlägt.' Für mich ist das jetzt ein echter Bruch in der Beziehung. Er wird sich enttäuscht fühlen und vielleicht sogar für das, was gerade passiert, verantwortlich gemacht werden. Aber solange die Mannschaft ohne ihn gewinnt ... Niemand ist unersetzlich, die Zeit wartet auf niemanden."
Salah, der in 420 Einsätzen 250 Tore für die Reds erzielt hat, ist es gewohnt, eine wichtige Rolle zu übernehmen. Der 33-Jährige muss sich derzeit jedoch mit Pausen und Rotationen abfinden.
Trainer Arne Slot hat einige Veränderungen in seinem Team vorgenommen, um wieder zu der Konstanz zurückzufinden, die den Reds in der vergangenen Saison den Meistertitel beschert hat.
Salah trotz Bankplatz vorbildlich laut Slot
Slot erklärte gegenüber Sky Sports vor dem Spiel seine Entscheidung, Salah nicht in die Startelf gegen Sunderland aufzunehmen: "Es ist ein Balanceakt zwischen Kontinuität und Frische. Es ist offensichtlich und klar, dass wir heute Abend den gesamten Kader brauchen, da einige der Starter nicht wieder 90 Minuten durchspielen können. Alle Spieler haben die Chance, zum Einsatz zu kommen, Mo ist definitiv einer von ihnen. Es ist gut, dass wir Spieler wie Mo auf der Bank haben."
Der Niederländer führte aus: "Wir haben uns nicht lange unterhalten. Nach dem Spiel gegen Frankfurt haben wir viel gesprochen, jetzt nicht mehr so viel. Er reagiert so, wie man es sich wünscht - wie ein Top-Profi. Er trainiert wirklich gut und ist positiv gegenüber seinen Teamkollegen. Er ist ein Vorbild, wenn er spielt, und jetzt ist er ein Vorbild dafür, wie man sich verhält, wenn man nicht spielt."
Wird Salah gegen Leeds in der Startelf stehen?
Liverpool liegt derzeit auf dem achten Platz der Premier-League-Tabelle, elf Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Am Samstag steht das nächste Spiel in Leeds auf dem Programm.
Slot gab zu, dass er "eine Vorstellung davon hat, wer an der Elland Road von Beginn an spielen wird", aber wollte nicht sagen, ob Salah wieder in der Startelf stehen wird.
Mohamed Salah beim FC Liverpool: Die Leistungsdaten der bisherigen Saison
- Einsätze: 19
- Tore: 5
- Assists: 3