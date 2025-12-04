"Das wird nicht gut enden": Üble Prognose zu Mohamed Salah und dem FC Liverpool

Jamie Redknapp, der zwischen 1991 und 2002 insgesamt 308 Pflichtspiele für Liverpool absolvierte, ist der Meinung, dass nur wenige Monate nach der Unterzeichnung einer lukrativen Vertragsverlängerung bis 2027 eine Trennung von Salah unvermeidlich wird.

"Er ist eine Legende der Premier League, eine Ikone von Liverpool und deshalb glaube ich nicht, dass dies gut enden wird", sagte der 52-Jährige und führte aus: "Es wird jetzt eine schwierige Situation, denn der Trainer hat es mit jemandem zu tun, der so talentiert und so wichtig für die Mannschaft ist, sowohl in der Umkleidekabine als auch außerhalb, und der sich im Training so verhält und so gute Leistungen zeigt. Er wird nicht auf der Bank sitzen wollen. Er hat diesen Vertrag nicht unterschrieben, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Er will Woche für Woche regelmäßig spielen."

Redknapp weiter: "Ich wäre sehr überrascht, wenn er die letzten zwei Jahre seines Vertrags oder anderthalb Jahre erfüllen würde. Ich glaube nicht, dass dies die Situation auch nur im Geringsten verbessert. Im Fußball würde mich nichts überraschen - egal, ob im Januar oder vielleicht im Sommer."