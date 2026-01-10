Er hatte sich schon mit einem anderen Verein geeinigt! Joan Laporta soll beim FC Barcelona einen Transfer gegen die sportliche Führung durchgedrückt haben

Informationen der spanischen Zeitung AS zufolge wurde der Transfer anlässlich der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai angebahnt. Demnach soll es dort zu einem Gespräch zwischen Cancelos Berater Jorge Mendes und Barcelona-Präsident Joan Laporta gekommen sein.

Es heißt, dass ein Wechsel des Ex-Bayern-Spielers zu Inter Mailand eigentlich bereits abgeschlossen war. Auf ausdrücklichen Wunsch von Cancelo teilte Mendes dann jedoch Laporta mit, dass der Portugiese unbedingt zu seinem Ex-Klub zurückzukehren möchte.

Am Ende der Unterredung gab Laporta grünes Licht für den Transfer, der jedoch laut AS nicht die einstimmige Zustimmung der von Sportdirektor Deco geleiteten sportlichen Führung gefunden hat.