Erst kürzlich hat Trainer Hansi Flick die nahende Verpflichtung von Außenverteidiger Joao Cancelo bestätigt. Nun enthüllt ein Bericht aus Spanien, wie der Transfer zustande kam und dass nicht jeder bei Barca davon überzeugt gewesen sein soll.
Er hatte sich schon mit einem anderen Verein geeinigt! Joan Laporta soll beim FC Barcelona einen Transfer gegen die sportliche Führung durchgedrückt haben
Informationen der spanischen Zeitung AS zufolge wurde der Transfer anlässlich der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai angebahnt. Demnach soll es dort zu einem Gespräch zwischen Cancelos Berater Jorge Mendes und Barcelona-Präsident Joan Laporta gekommen sein.
Es heißt, dass ein Wechsel des Ex-Bayern-Spielers zu Inter Mailand eigentlich bereits abgeschlossen war. Auf ausdrücklichen Wunsch von Cancelo teilte Mendes dann jedoch Laporta mit, dass der Portugiese unbedingt zu seinem Ex-Klub zurückzukehren möchte.
Am Ende der Unterredung gab Laporta grünes Licht für den Transfer, der jedoch laut AS nicht die einstimmige Zustimmung der von Sportdirektor Deco geleiteten sportlichen Führung gefunden hat.
- AFP
FC Barcelona: Außenverteidiger statt Innenverteidiger
Nach dem monatelangen verletzungsbedingten Ausfall von Andreas Christensen und der unklaren Situation rund um Ronald Araujo stand bei Barca zuletzt eigentlich die Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung im Fokus. Da Araujo nach mentalen Problemen mittlerweile zurückgekehrt ist, haben sich die Transferbedürfnisse bei den Katalanen jedoch verschoben.
"Ich habe mit meinem Trainerstab gesprochen, mit Deco sprechen wir ohnehin immer viel. Und wir glauben, dass wir im Abwehrzentrum mit Ronalds Rückkehr gute Alternativen haben", erklärte Trainer Hansi Flick auf einer Pressekonferenz.
Daher schaute sich Barca verstärkt nach Neuzugängen für die Außenverteidigerpositionen um, auf denen man auch nicht sonderlich breit besetzt ist. Zudem plant Flick wohl, Jules Kounde künftig häufiger von der rechten Abwehrseite nach innen zu ziehen.
- Getty Images Sport
Joao Cancelo vor Rückkehr zum FC Barcelona
Mit Cancelo hat sich dabei eine sehr attraktive und passende Option ergeben. Über die bevorstehende Rückkehr des portugiesischen Nationalspielers, der von Al-Hilal ausgeliehen werden soll, hatte jüngst schon Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet. Zuletzt bestätigte Flick, dass zum Vollzug nicht mehr viel fehlt.
"Joao kann auf beiden Seiten spielen", hob der 60-jährige Deutsche Cancelos Vielseitigkeit als großes Plus hervor. "Letztlich ist der Transfer noch nicht offiziell, aber ich wäre froh, wenn es klappt. Er ist auch für die Offensive eine weitere Option", so Flick, der den 31-Jährigen auch auf den offensiven Flügeln einsetzen könnte.
Statt einen Innen- einen neuen Außenverteidiger zu verpflichten, "macht mehr Sinn", führte Flick aus. Cancelo sei dabei "eine gute Lösung und ein echter Qualitätsspieler".
Joao Cancelo überzeugte 2023/24 bei Barca
Laut Romano zahlt Barca eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro für Cancelo, der bei Al-Hilal noch bis 2027 unter Vertrag steht. Ob es eine Kaufoption gibt, ist noch offen.
Cancelo hatte bereits in der Saison 2023/24 das Barca-Trikot getragen, war seinerzeit von Manchester City an die Blaugrana verliehen. Der technisch versierte Offensiv-Verteidiger überzeugte bei den Katalanen, war Stammspieler und sollte eigentlich fest verpflichtet werden. Derlei Pläne zerschlugen sich dann aber doch und Cancelo wechselte im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien.
Dort hat er bei Al-Hilal nach einer ordentlichen ersten Saison derzeit große Probleme. Verletzungspech mischte sich mit einem angeblichen Zerwürfnis mit dem neuen Trainer Simone Inzaghi. Lediglich zwei Ligaspiele absolvierte Cancelo in dieser Spielzeit bisher, für die zweite Saisonhälfte setzte Al-Hilal ihn erst gar nicht mehr auf die Liste der spielberechtigten ausländischen Spieler.
Für Cancelo natürlich eine äußerst unbefriedigende Situation, insbesondere im Hinblick auf die WM im kommenden Sommer, bei der er eine wichtige Rolle für Portugal einnehmen und um den Titel mitspielen will. Barca bietet Cancelo nun voraussichtlich einen attraktiven Ausweg.
Joao Cancelos bisherige Stationen in der Übersicht
- 2007 - 2014: Benfica
- 2014 - 2015: Valencia (Leihe)
- 2015 - 2017: Valencia
- 2017 - 2018: Inter Mailand (Leihe)
- 2018 - 2019: Juventus
- 2019 - 2023: Manchester City
- 2023: FC Bayern München (Leihe)
- 2023 - 2024: FC Barcelona (Leihe)
- seit 2024: Al-Hilal