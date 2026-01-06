Für die Rückrunde gestrichen, Ärger mit dem Trainer: FC Barcelona offenbar kurz vor Leihe von Ex-Spieler

Cancelos Transfer zu Al-Hilal im Jahr 2024 wurde zunächst als großer Coup für die Saudi Pro League gesehen: Für rund 25 Millionen Euro eiste der Klub den Außenverteidiger von Manchester City los. Cancelo unterschrieb einen Vertrag bis 2027, der ihm angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro einbringt. Allerdings verlief danach seine Zeit in Riad alles andere gut.

Nach einer ordentlichen Saison 2024/25, in der er in insgesamt 31 Einsätzen zwei Tore erzielte und sechs Vorlagen gab, ging es für ihn in der aktuellen Spielzeit schief: Cancelo plagte sich mit Verletzungsproblemen herum - und legte sich angeblich mit Trainer Simone Inzaghi an. In dieser Saison hat er nur zwei Liga-Spiele absolviert, was seinen Klub nun dazu veranlasste, ihn für die zweite Saisonhälfte gar nicht mehr auf die Liste der spielberechtigten ausländischen Spieler zu setzen. Diese brisante Situation führte nun dazu, dass Cancelo unbedingt weg und zu Barca wollte.