Joao Cancelo steht angeblich kurz vor einer Rückkehr zum FC Barcelona. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach leihen die Katalanen den Portugiesen für die Rückrunde von dessen Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien aus. Barca zahlt für den Deal vier Millionen Euro.
Für die Rückrunde gestrichen, Ärger mit dem Trainer: FC Barcelona offenbar kurz vor Leihe von Ex-Spieler
Joao Cancelo: Probleme im zweiten Jahr in Saudi-Arabien
Cancelos Transfer zu Al-Hilal im Jahr 2024 wurde zunächst als großer Coup für die Saudi Pro League gesehen: Für rund 25 Millionen Euro eiste der Klub den Außenverteidiger von Manchester City los. Cancelo unterschrieb einen Vertrag bis 2027, der ihm angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro einbringt. Allerdings verlief danach seine Zeit in Riad alles andere gut.
Nach einer ordentlichen Saison 2024/25, in der er in insgesamt 31 Einsätzen zwei Tore erzielte und sechs Vorlagen gab, ging es für ihn in der aktuellen Spielzeit schief: Cancelo plagte sich mit Verletzungsproblemen herum - und legte sich angeblich mit Trainer Simone Inzaghi an. In dieser Saison hat er nur zwei Liga-Spiele absolviert, was seinen Klub nun dazu veranlasste, ihn für die zweite Saisonhälfte gar nicht mehr auf die Liste der spielberechtigten ausländischen Spieler zu setzen. Diese brisante Situation führte nun dazu, dass Cancelo unbedingt weg und zu Barca wollte.
Kurze Zeit bei Barca hinterlässt bleibenden Eindruck
Cancelos Jahr in Barcelona war ein voller Erfolg: Er kam im September 2023 auf Leihbasis für eine Saison von Man City und wurde mit seiner Zweikampfstärke, seiner Technik und seinem Offensivdrang schnell zum Liebling der Fans. Er bestritt 42 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Tore und lieferte fünf Vorlagen.
In der Saison zuvor hatte er die Rückrunde beim FC Bayern München - ebenfalls auf Leihbasis - verbracht.
FC Barcelona auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr
Der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick steht zwar an der Tabellenspitze in LaLiga, sucht aber im aktuellen Transferfenster nach Verstärkungen für die Abwehr. Angeblich wollen die Verantwortlichen einen offensiveren Außenverteidiger als Jules Kounde hinten rechts installieren, damit der Franzose auf eine andere Position wechseln kann. Neben Joao Cancelo wurde auch Dortmunds Julian Ryerson gehandelt, der allerdings nur für einen festen Transfer im kommenden Sommer und nicht als sofortige Verstärkung in Frage kommt.
Die Karriere von Joao Cancelo:
- 2007 - 2014: Benfica
- 2014 - 2015: Valencia (Leihe)
- 2015 - 2017: Valencia
- 2017 - 2018: Inter Mailand (Leihe)
- 2018 - 2019: Juventus
- 2019 - 2023: Manchester City
- 2023: FC Bayern München (Leihe)
- 2023 - 2024: FC Barcelona (Leihe)
- seit 2024: Al-Hilal