FC Barcelona ändert seine Transferpläne: Hansi Flick bestätigt die nahende Verpflichtung eines neuen Stars

Flick wurde dann auch noch ganz grundsätzlich, was die Transferaktivitäten bei Barca angeht: "Wir mussten in den vergangenen zwei Jahren bei Neuverpflichtungen clever vorgehen. Es ist nicht wie bei anderen Vereinen, die hunderte Millionen für neue Spieler ausgeben können."

Barcelona plagen bekanntlich große finanzielle Schwierigkeiten, weshalb sich der spanische Meister auf dem Transfermarkt zuletzt zurückhalten musste. Im vergangenen Sommer war beispielsweise Torhüter Joan Garcia der einzige Neuzugang mit einer nennenswerten Ablösesumme (25 Millionen Euro), während Roony Bardghji zum Schnäppchenpreis (2,5 Millionen Euro) kam und Marcus Rashford (von Manchester United) nur ausgeliehen wurde.

Aus der Not hat Barca längst eine Tugend gemacht, Eigengewächse wie allen voran Superstar Lamine Yamal, aber auch Alejandro Balde, Pau Cubarsi oder Fermin Lopez nahmen schnell wichtige Rollen in der ersten Mannschaft ein. Auch Spieler wie Gerard Martin, Marc Bernal oder Marc Casado erhielten ihre Chancen, derzeit drängt mit dem 17-jährigen Dro Fernandez das nächste Top-Talent nach oben.

"Unsere jungen Spieler entwickeln sich und wir haben Vertrauen in sie", betonte Flick und kündigte erneut den Cancelo-Transfer an: "Jetzt können wir einen Routinier dazu holen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn er kommt."