Trainer Hansi Flick hat die veränderten Transferpläne des FC Barcelona erklärt und zudem die nahende Verpflichtung von Außenverteidiger Joao Cancelo bestätigt.
FC Barcelona ändert seine Transferpläne: Hansi Flick bestätigt die nahende Verpflichtung eines neuen Stars
FC Barcelona: Außenverteidiger statt Innenverteidiger
Nach dem monatelangen verletzungsbedingten Ausfall von Andreas Christensen und der unklaren Situation rund um Ronald Araujo stand bei Barca zuletzt eigentlich die Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung im Fokus. Da Araujo nach mentalen Problemen mittlerweile zurückgekehrt ist, haben sich die Transferbedürfnisse bei den Katalanen jedoch verschoben.
"Ich habe mit meinem Trainerstab gesprochen, mit Deco (Sportdirektor, d. Red.) sprechen wir ohnehin immer viel. Und wir glauben, dass wir im Abwehrzentrum mit Ronalds Rückkehr gute Alternativen haben", erklärte Flick auf einer Pressekonferenz. Daher schaute sich Barca verstärkt nach Neuzugängen für die Außenverteidigerpositionen um, auf denen man auch nicht sonderlich breit besetzt ist. Zudem plant Flick wohl, Jules Kounde künftig häufiger von der rechten Abwehrseite nach innen zu ziehen.
- AFP
Hansi Flick bestätigt: Joao Cancelo vor Rückkehr zum FC Barcelona
Mit Cancelo hat sich dabei eine sehr attraktive und passende Option ergeben. Über die bevorstehende Rückkehr des portugiesischen Nationalspielers, der von Al-Hilal ausgeliehen werden soll, hatte jüngst schon Fabrizio Romano berichtet. Nun bestätigte Flick, dass zum Vollzug nicht mehr viel fehlt.
"Joao kann auf beiden Seiten spielen", hob der 60-jährige Deutsche Cancelos Vielseitigkeit als großes Plus hervor. "Letztlich ist der Transfer noch nicht offiziell, aber ich wäre froh, wenn es klappt. Er ist auch für die Offensive eine weitere Option", so Flick, der den 31-Jährigen auch auf den offensiven Flügeln einsetzen könnte.
Statt einen Innen- einen neuen Außenverteidiger zu verpflichten, "macht mehr Sinn", führte Flick aus. Cancelo sei dabei "eine gute Lösung und ein echter Qualitätsspieler."
- Getty Images Sport
Barcelona kämpft mit Finanzproblemen: "Nicht wie bei anderen Vereinen"
Flick wurde dann auch noch ganz grundsätzlich, was die Transferaktivitäten bei Barca angeht: "Wir mussten in den vergangenen zwei Jahren bei Neuverpflichtungen clever vorgehen. Es ist nicht wie bei anderen Vereinen, die hunderte Millionen für neue Spieler ausgeben können."
Barcelona plagen bekanntlich große finanzielle Schwierigkeiten, weshalb sich der spanische Meister auf dem Transfermarkt zuletzt zurückhalten musste. Im vergangenen Sommer war beispielsweise Torhüter Joan Garcia der einzige Neuzugang mit einer nennenswerten Ablösesumme (25 Millionen Euro), während Roony Bardghji zum Schnäppchenpreis (2,5 Millionen Euro) kam und Marcus Rashford (von Manchester United) nur ausgeliehen wurde.
Aus der Not hat Barca längst eine Tugend gemacht, Eigengewächse wie allen voran Superstar Lamine Yamal, aber auch Alejandro Balde, Pau Cubarsi oder Fermin Lopez nahmen schnell wichtige Rollen in der ersten Mannschaft ein. Auch Spieler wie Gerard Martin, Marc Bernal oder Marc Casado erhielten ihre Chancen, derzeit drängt mit dem 17-jährigen Dro Fernandez das nächste Top-Talent nach oben.
"Unsere jungen Spieler entwickeln sich und wir haben Vertrauen in sie", betonte Flick und kündigte erneut den Cancelo-Transfer an: "Jetzt können wir einen Routinier dazu holen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn er kommt."
- Goal AR
Joao Cancelo überzeugte 2023/24 bei Barca
Laut Romano zahlt Barca eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro für Cancelo, der bei Al-Hilal noch bis 2027 unter Vertrag steht. Ob es eine Kaufoption gibt, ist noch offen.
Cancelo hatte bereits in der Saison 2023/24 das Barca-Trikot getragen, war seinerzeit von Manchester City an die Blaugrana verliehen. Der technisch versierte Offensiv-Verteidiger überzeugte bei den Katalanen, war Stammspieler und sollte eigentlich fest verpflichtet werden. Derlei Pläne zerschlugen sich dann aber doch und Cancelo wechselte im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien.
Dort hat er bei Al-Hilal nach einer ordentlichen ersten Saison derzeit große Probleme. Verletzungspech mischte sich mit einem angeblichen Zerwürfnis mit dem neuen Trainer Simone Inzaghi. Lediglich zwei Ligaspiele absolvierte Cancelo in dieser Spielzeit bisher, für die zweite Saisonhälfte setzte Al-Hilal ihn erst gar nicht mehr auf die Liste der spielberechtigten ausländischen Spieler.
Für Cancelo natürlich eine äußerst unbefriedigende Situation, insbesondere im Hinblick auf die WM im kommenden Sommer, bei der er eine wichtige Rolle für Portugal einnehmen und um den Titel mitspielen will. Barca bietet Cancelo, an dem mit Inter Mailand auch ein weiterer seiner Ex-Vereine dran war, nun voraussichtlich einen attraktiven Ausweg.
Joao Cancelos bisherige Stationen in der Übersicht
- 2007 - 2014: Benfica
- 2014 - 2015: Valencia (Leihe)
- 2015 - 2017: Valencia
- 2017 - 2018: Inter Mailand (Leihe)
- 2018 - 2019: Juventus
- 2019 - 2023: Manchester City
- 2023: FC Bayern München (Leihe)
- 2023 - 2024: FC Barcelona (Leihe)
- seit 2024: Al-Hilal