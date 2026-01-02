Der FC Barcelona beschäftigt sich angeblich mit der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Dabei sind Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und Joao Cancelo (Al-Hilal) die beiden Namen, die bei den Katalanen aktuell gehandelt werden. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.
Neuer Partner für Lamine Yamal beim FC Barcelona gesucht! BVB-Star und Ex-Bayern-Spieler gelten als Top-Optionen
- AFP
FC Barcelona: Offensivere Alternative zu Jules Kounde gesucht
Grundsätzlich wolle Barca einen Rechtsverteidiger holen, der offensiver als Jules Kounde eingestellt ist, der in dieser Saison auf dieser Position meist zum Einsatz kommt. Der Franzose sieht sich eigentlich als Innenverteidiger, hilft aber auch auf der Außenbahn aus. Auch Eric Garcia kommt für den Platz in der Abwehrkette infrage, doch auch er muss meist in der Zentrale ran.
Es gehe dem Klub vor allem darum, einen Spieler aufzubieten, der von den Räumen profitieren könne, die Lamine Yamal mit seinen gefürchteten Dribblings aufreißt.
- Getty Images
Julian Ryerson liefert bessere Zahlen als Jules Kounde
Beim Blick auf die Statistiken habe Ryerson deutlich bessere Offensivwerte zu bieten als Kounde: Der Norweger kommt auf mehr Torschüsse als der Franzose, mehr Ballkontakte im Angriffsdrittel und acht Flanken mehr pro Spiel als der Barca-Verteidiger.
Für ihn spreche auch, dass er Standards ausführen könne und flexibel einsetzbar sei: So hat Ryerson beim BVB bereits in der Abwehrzentrale ausgeholfen, kam aber auch schon öfter als Linksverteidiger zum Einsatz. Die große Laufbereitschaft helfe außerdem beim Barca-Pressing.
- Getty Images Sport
Barcelona ist bei Joao Cancelo skeptischer
Joao Cancelo spielt seit einem Jahr bei Al-Hilal in Saudi-Arabien, will laut übereinstimmenden Medienberichten aber wieder zurück nach Europa. Deshalb habe er sich auch laut Mundo Deportivo bei seinem Ex-Klub Barcelona angeboten, für den er schon in der Saison 2023/24 auf Leihbasis aufgelaufen war. In der Spielzeit 2022/23 trug der 31-Jährige auf Leihbasis auch das Trikot des FC Bayern München, nachdem er sich bei Manchester City mit Trainer Pep Guardiola überworfen hatte.
Beim Portugiesen seien die Katalanen aber skeptisch, auch wenn der sofort weiterhelfen könnte. Allerdings ist Cancelo durch seinen Wechsel nach Saudi-Arabien in einer Gehaltsklasse gelandet, die für Barca unerreichbar ist. Auch in dieser Hinsicht wäre Ryerson die attraktivere Option für die Blaugrana.
Die Saison 2025/26 von Julian Ryerson beim BVB:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1356
- Tore: 0
- Assists: 5
