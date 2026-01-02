Neuer Partner für Lamine Yamal beim FC Barcelona gesucht! BVB-Star und Ex-Bayern-Spieler gelten als Top-Optionen

Grundsätzlich wolle Barca einen Rechtsverteidiger holen, der offensiver als Jules Kounde eingestellt ist, der in dieser Saison auf dieser Position meist zum Einsatz kommt. Der Franzose sieht sich eigentlich als Innenverteidiger, hilft aber auch auf der Außenbahn aus. Auch Eric Garcia kommt für den Platz in der Abwehrkette infrage, doch auch er muss meist in der Zentrale ran.

Es gehe dem Klub vor allem darum, einen Spieler aufzubieten, der von den Räumen profitieren könne, die Lamine Yamal mit seinen gefürchteten Dribblings aufreißt.