Rund um die unklare Zukunft von Mohamed Salah beim FC Liverpool ist ein wildes Transfergerücht aufgetaucht.
Ein Wechsel dorthin wurde ihm zuletzt nahegelegt: Wildes Transfergerücht um Liverpools Mohamed Salah aufgetaucht
Mohamed Salah: Die Roma soll von seiner Rückkehr träumen
Die in Rom ansässige italienische Zeitung La Repubblica schreibt, dass sich die AS Rom mit einer möglichen Rückkehr Salahs beschäftigen soll. Der Offensivstar hatte von 2015 bis 2017 das Trikot der Giallorossi getragen, ehe er für 42 Millionen Euro Ablöse nach Liverpool wechselte.
Laut La Repubblica soll die Roma von einer Leihe Salahs bis Saisonende träumen. Zwar wird berichtet, dass hinter den Kulissen bereits mit Nachdruck ausgelotet wird, ob der Transfercoup tatsächlich möglich wäre. Allerdings wird auch eingeordnet, dass eine Verpflichtung des Ägypters für den italienischen Topklub nach aktuellem Stand lediglich ein "Traum" bleiben dürfte. Grund dafür sei vor allem Salahs exorbitantes Gehalt in Höhe von 460.000 Euro pro Woche, das sich die Roma kaum würde leisten können.
- Getty Images Sport
Mohamed Salah schrieb in Liverpool zuletzt Negativschlagzeilen
Außerdem hat Liverpool trotz der jüngsten Negativschlagzeilen wohl kein Interesse daran, Salah im Januar abzugeben. Der 33-Jährige, der im April nach langem Hin und Her doch noch bis 2027 an der Anfield Road verlängert hatte, saß nach schwachen Leistungen zuletzt mehrfach in Folge nur auf der Ersatzbank. Salah übte daraufhin öffentliche Kritik an Trainer Arne Slot, für die er sich jedoch rasch im Mannschaftskreis entschuldigte.
Zudem stand Salah beim 2:0-Sieg gegen Brighton Mitte Dezember wieder in der Startelf und konnte überzeugen. Dennoch nährten die Ereignisse der zurückliegenden Wochen die Spekulationen über einen Abschied des Angreifers aus Liverpool, der aber dem Vernehmen nach frühestens im kommenden Sommer ein ernsthaftes Thema werden könnte.
Mohamed Salahs Berater lieferte zuletzt ein klares Statement
Mit Dietmar Hamann hatte ein ehemaliger Liverpool-Profi Salah vor kurzem eine Rückkehr in die Serie A empfohlen. Dort hatte er einst zunächst für die AC Florenz gespielt, zwischen 2015 und 2017 absolvierte er dann 83 Einsätze für die Roma. Dabei gelangen Salah 34 Tore und 21 Assists.
Auch um einen möglichen Wechsel zu Fenerbahce gab es Gerüchte, allerdings betonte Salahs Berater Ramy Abbas kürzlich zur Zukunft seines Schützlings: "Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln." Damit wäre auch ein Transfer zur Roma ausgeschlossen. Saudi-Arabien soll Salah derweil schon seit Längerem locken, 2023 gab es angeblich ein enorm lukratives Angebot von Al-Ittihad.
Aktuell steht Salah Liverpool nicht zur Verfügung. Mit Ägypten weilt er beim Afrika-Cup, auch dank zweier Tore von Salah gelang der souveräne Einzug in die K.o.-Phase. In ihrem Achtelfinale gegen Benin am Montag sind die Ägypter klar favorisiert, bei einem Erreichen des Endspiels würde Salah den Reds noch bis Ende Januar fehlen.
- AFP
Mohamed Salah bei der AS Rom: Daten und Fakten
- Kam 2015 zunächst per Leihe vom FC Chelsea
- 2016 für insgesamt 20 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet
- 83 Einsätze für die Roma (34 Tore, 21 Assists) in zwei Jahren
- Wechselte 2017 für 42 Millionen Euro zum FC Liverpool
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.