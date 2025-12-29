Auch ohne Superstar Mohamed Salah: Ägypten holt Gruppensieg beim Afrika-Cup - Südafrika ebenfalls weiter

Auch Südafrika qualifizierte sich in Marrakesch durch ein 3:2 (1:1) gegen Simbabwe für die nächste Runde. Tshepang Moremi (7.), Lyle Foster (50.) und Oswin Appollis (82., Handelfmeter) brachten die Südafrikaner immer wieder in Führung. Zweimal glich Simbabwe zwischenzeitlich durch Tawanda Maswanhise (19.) nach einem Zuspiel von Jonah Fabisch und einem Eigentor von Aubrey Modiba (73.) aus. Für Fabisch, der beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue spielt, ist das Turnier damit beendet.