Gibt es den Transferhammer? Berater von Liverpool-Star Mohamed Salah spricht über Treffen mit Fenerbahce

Ramy Abbas, Berater von Liverpools Offensivstar Mohamed Salah, hat sich zu einem möglichen Wechsel seines Schützlings zu Fenerbahce geäußert.
Enttäuschend für alle Fener-Fans: Dabei schloss Abbas einen Salah-Transfer zu dem türkischen Spitzenklub aus Istanbul aus. "Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln", soll der Salah-Berater den Verantwortlichen von Fenerbahce laut der türkischen Zeitung Sabah mitgeteilt haben.
Zuvor hatten Medien aus der Türkei vom angeblichen Interesse Feners an Salah berichtet. Dessen Zukunft in Liverpool ist ungewiss, nachdem er unter Trainer Arne Slot zuletzt nicht mehr gesetzt war. Nach mehreren Bankplätzen in Folge übte Salah öffentlich Kritik an Slot, was das Verhältnis zerrüttete und Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied von der Anfield Road zusätzlich befeuerte. Wenig später hatte Salah sich für das entsprechende Kritik-Interview jedoch bei seinen Mannschaftskollegen entschuldigt.
Abschied aus Liverpool? Mohamed Salah ist aktuell beim Afrika-Cup im Einsatz
Gegen Ende einer überragenden vergangenen Saison hatte Salah seinen Vertrag in Liverpool nach langem Hin und Her im April doch noch bis 2027 verlängert. Möglicherweise endet Salahs Zeit bei den Reds nun aber doch schon im Januar.
Mitte Dezember durfte Salah beim 2:0-Sieg gegen Brighton zwar wieder von Beginn an spielen, ein klares Indiz dafür, dass seine Zukunft weiterhin an der Anfield Road liegt, war das aber noch nicht. Aktuell ist Salah dem Trubel in Liverpool vorerst entflohen, da er mit Ägypten Afrika-Cup teilnimmt. Dabei gelangen dem 33-Jährigen schon zwei wichtige Tore, durch einen 1:0-Sieg gegen Südafrika am Freitag schafften die Ägypter vorzeitig den Sprung ins Achtelfinale. Sollte der Mitfavorit das Finale erreichen, würde Salah erst Ende Januar nach Liverpool zurückkehren.
Wechselt Liverpools Mohamed Salah nach Saudi-Arabien?
Sollten sich die Wege von Salah und den Reds trennen, wäre ein Wechsel innerhalb Europas laut Berater Abbas derzeit also ausgeschlossen. Die finanziell bekanntlich enorm stark aufgestellten Topklubs aus Saudi-Arabien locken den Ägypter derweil schon seit Längerem. Im Sommer 2023 soll Al-Ittihad Liverpool eine Ablöse in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro geboten haben, zudem hätte Salah dort angeblich unglaubliche drei Millionen Euro pro Woche verdienen können.
Salah, seit 2017 in Liverpool, kam diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend auf 20 Einsätze. Dabei weist er eine für seine Verhältnisse enttäuschende Ausbeute von fünf Toren auf, auch vier Assists entsprechen nicht Salahs Ansprüchen.
Mohamed Salah beim Afrika-Cup: Seine bisherigen Einsätze
Afrika-Cup 2017:
- Spiele: 6
- Tore: 2
- Assists: 2
- Ergebnis mit Ägypten: Zweiter (1:2 im Finale gegen Kamerun)
Afrika-Cup 2019:
- Spiele: 4
- Tore: 2
- Assists: 0
- Ergebnis mit Ägypten: Achtelfinale (0:1 gegen Südafrika)
Afrika-Cup 2022:
- Spiele: 7
- Tore: 2
- Assists: 1
- Ergebnis mit Ägypten: Zweiter (2:4 nach Elfmeterschießen im Finale gegen Senegal)
Afrika-Cup 2024:
- Spiele: 2
- Tore: 1
- Assists: 1
- Ergebnis mit Ägypten: Achtelfinale (7:8 nach Elfmeterschießen gegen DR Kongo)
Afrika-Cup 2025:
- Spiele: 2
- Tore: 2
- Assists: 0
- Ergebnis mit Ägypten: Noch offen
Insgesamt:
- Afrika-Cup-Teilnahmen: 5 (2017, 2019, 2022, 2024, 2025)
- Einsätze: 21
- Tore: 9
- Assists: 4
- Beste Platzierung: Zweiter (2017 und 2022)
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.