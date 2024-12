Ein Flop des FC Bayern, eine Wiederauferstehung im Tor und zwei Weltklubs dominieren: Das Team der bisherigen Saison 2024/25 in Europas Topligen

In den Top-5-Ligen Europas ist jeweils ungefähr Halbzeit. Was war bisher die stärkste Elf dieser Spielzeit?

Der Jahreswechsel ist da! Ein guter Zeitpunkt also, um eine Zwischenbilanz zu ziehen.

In Frankreich ist Paris Saint-Germain trotz der schwachen Leistungen in der Champions League erneut Tabellenführer der Ligue 1, während der FC Bayern seine Vormachtstellung in Deutschland behauptet, nachdem die Münchner in der vergangenen Saison sensationell von einem unschlagbaren Bayer Leverkusen als Meister entthront wurden. In den anderen Top-Ligen ist die Lage an der Spitze extrem spannend.

Manchester City hat zwar die letzten vier englischen Meistertitel gewonnen, doch angesichts der wahrscheinlich schlechtesten Saison in der Karriere von Pep Guardiola muss das Team in der Premier League einen ungewohnt großen Rückstand aufholen, während Liverpool vor Chelsea liegt.

Artikel wird unten fortgesetzt

In Spanien hat Barcelona nach einem fulminanten Saisonstart einen dramatischen Einbruch erlitten und ist in LaLiga auf den dritten Platz abgerutscht, hinter den beiden großen Rivalen aus Madrid: dem wiedererstarkten Real und dem Tabellenführer Atlético. In Italien kämpft Inter um die Titelverteidigung in der Serie A. Napoli ist unter Antonio Conte aber wieder im Aufwind und Gian Piero Gasperinis Atalanta muss man ebenfalls auf dem Zettel haben.

In der Champions League liegt Liverpool an der Spitze, aber auch Barça, Arsenal, Leverkusen und Inter sind vor den letzten beiden Spieltagen der neuen Ligaphase in guten Positionen.

Welche Spieler haben am meisten überzeugt? GOAL hat eine Top-11 zusammengestellt!