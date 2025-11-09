"Ehrlich gesagt unglaublich": Diese Aktion eines Mitspielers vom FC Bayern macht sogar Harry Kane sprachlos

"Ehrlich gesagt unglaublich", schwärmte Kane nach der Partie, als er nach seiner Meinung zu Diaz' Treffer gefragt wurde. Ein beinahe zu weit geratenes Zuspiel von Josip Stanisic rettete der Kolumbianer mit einer Grätsche noch vor der Torauslinie, kam dann schnell wieder auf die Beine, ließ spektakulär Unions Janik Haberer ins Leere laufen und hämmerte den Ball aus spitzem Winkel sehenswert unter die Latte.

"Wie er den Ball im Spiel gehalten hat, am Verteidiger vorbei kam und dann auch noch traf, war ganz besonders. Ein wirklich sehr, sehr besonderes Tor", lobte Kane. Diaz mache "solche Sachen schon die ganze Saison über. Aber ich würde sagen, das war wahrscheinlich sein bisher bestes Tor", so der englische Stürmerstar.