Das Tor von Bayern Münchens Offensivspieler Luis Diaz zum zwischenzeitlichen 1:1 im Bundesligaspiel bei Union Berlin am Samstag (2:2) brachte auch Mitspieler Harry Kane zum Staunen.
"Ehrlich gesagt unglaublich": Diese Aktion eines Mitspielers vom FC Bayern macht sogar Harry Kane sprachlos
Luis Diaz trifft auf spektakuläre Art und Weise
"Ehrlich gesagt unglaublich", schwärmte Kane nach der Partie, als er nach seiner Meinung zu Diaz' Treffer gefragt wurde. Ein beinahe zu weit geratenes Zuspiel von Josip Stanisic rettete der Kolumbianer mit einer Grätsche noch vor der Torauslinie, kam dann schnell wieder auf die Beine, ließ spektakulär Unions Janik Haberer ins Leere laufen und hämmerte den Ball aus spitzem Winkel sehenswert unter die Latte.
"Wie er den Ball im Spiel gehalten hat, am Verteidiger vorbei kam und dann auch noch traf, war ganz besonders. Ein wirklich sehr, sehr besonderes Tor", lobte Kane. Diaz mache "solche Sachen schon die ganze Saison über. Aber ich würde sagen, das war wahrscheinlich sein bisher bestes Tor", so der englische Stürmerstar.
Harry Kane bewahrte den FC Bayern vor der ersten Saison-Niederlage
Kane selbst war es indes vorbehalten, Bayern vor der ersten Saison-Niederlage zu bewahren und zumindest noch einen Punkt zu sichern. Der 32-Jährige traf an der Alten Försterei in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand, nachdem Union zuvor jeweils durch Danilho Doekhi zweimal in Führung gegangen war.
Der FCB musste damit nach wettbewerbsübergreifend 16 Siegen aus den ersten 16 Saisonspielen erstmals Punkte abgeben. Da auch RB Leipzig und Borussia Dortmund zeitgleich patzten, bauten die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga aber dennoch auf sechs Zähler aus.
Luis Diaz ist bisher ein Volltreffer für Bayern München
Für Diaz, den Bayern im Sommer für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool holte, war es indes sein elftes Tor im Trikot der Münchener. Der 28-Jährige hat bisher voll eingeschlagen und lieferte unter der Woche beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain einen spektakulären Auftritt ab: Zunächst schnürte er einen Doppelpack, dann flog er nach einem harten Einsteigen gegen Achraf Hakimi kurz vor der Halbzeitpause mit der Roten Karte vom Platz.
Nachlegen will Diaz, dem für Bayern auch schon fünf Assists glückten, dann nach der Länderspielpause zuhause gegen den SC Freiburg (22. November). Zuvor stehen aber mit der kolumbianischen Nationalmannschaft, mit der er sich für die WM im kommenden Sommer qualifiziert hat, Testspiele gegen Neuseeland und Australien auf dem Programm.
Luis Diaz: Seine bisherigen Tore für den FC Bayern
- 16. August: Tor zum 2:0 beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart (Supercup)
- 22. August: Tor zum 2:0 beim 6:0 gegen RB Leipzig (Bundesliga)
- 30. August: Tor zum 2:0 beim 3:2 beim FC Augsburg (Bundesliga)
- 13. September: Tor zum 4:0 beim 5:0 gegen den HSV (Bundesliga)
- 4. Oktober: Tore zum 1:0 und 3:0 beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- 22. Oktober: Tor zum 3:0 beim 4:0 gegen Club Brügge (Champions League)
- 29. Oktober: Tor zum 1:1 beim 4:1 beim 1. FC Köln (DFB-Pokal)
- 4. November: Tore zum 1:0 und 2:0 beim 2:1 bei PSG (Champions League)
- 8. November: Tor zum 1:1 beim 2:2 bei Union Berlin (Bundesliga)