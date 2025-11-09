Es braucht wieder eine englische Ansprache! Beim FC Bayern München entwickelt sich eine neue Schwäche

In der ersten Halbzeit gegen Köln hatten die Münchner bei gegnerischen Ecken wiederholt gewackelt. Isak Johanesson und Ragnar Ache vergaben auf diesem Weg große Chancen, ehe Ache fast schon folgerichtig nach einer Ecke zur Kölner Führung traf.

"Es gab ein bisschen viel Durcheinander", gab Kane anschließend zu. "Wir waren nicht wirklich auf den richtigen Positionen, waren nicht klar mit den Anweisungen." Deshalb habe Danks "in der Halbzeit gesprochen", wie sein Landsmann verriet: "And he kind of gave us a bit of an English talking." Heißt: Es dürfte laut geworden sein.

Die Ansprache hat jedenfalls gefruchtet, denn die Münchner schlugen Köln letztlich ohne weitere Gegentore souverän mit 4:1. Darauf folgten beeindruckende Siege gegen Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain, ehe die Standard-Schwäche gegen Union zurückkehrte. Anders als in Köln hatten die daraus resultierenden Gegentore diesmal ernsthafte Konsequenzen. Nach 16 Siegen hintereinander führten sie zum ersten Punktverlust in dieser Saison.