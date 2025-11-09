Es ist eineinhalb Wochen her, als Harry Kane höchst vergnügt von einer ganz speziellen Halbzeitansprache berichtete. Vergnügt war Kane, weil sein FC Bayern den 1. FC Köln trotz zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:1 besiegt und somit das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht hat. Speziell war die Ansprache, weil sie nicht Trainer Vincent Kompany gehalten hat, sondern Assistent Aaron Danks. Thema war dessen Spezialgebiet: Standardsituationen.
Es braucht wieder eine englische Ansprache! Beim FC Bayern München entwickelt sich eine neue Schwäche
In der ersten Halbzeit gegen Köln hatten die Münchner bei gegnerischen Ecken wiederholt gewackelt. Isak Johanesson und Ragnar Ache vergaben auf diesem Weg große Chancen, ehe Ache fast schon folgerichtig nach einer Ecke zur Kölner Führung traf.
"Es gab ein bisschen viel Durcheinander", gab Kane anschließend zu. "Wir waren nicht wirklich auf den richtigen Positionen, waren nicht klar mit den Anweisungen." Deshalb habe Danks "in der Halbzeit gesprochen", wie sein Landsmann verriet: "And he kind of gave us a bit of an English talking." Heißt: Es dürfte laut geworden sein.
Die Ansprache hat jedenfalls gefruchtet, denn die Münchner schlugen Köln letztlich ohne weitere Gegentore souverän mit 4:1. Darauf folgten beeindruckende Siege gegen Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain, ehe die Standard-Schwäche gegen Union zurückkehrte. Anders als in Köln hatten die daraus resultierenden Gegentore diesmal ernsthafte Konsequenzen. Nach 16 Siegen hintereinander führten sie zum ersten Punktverlust in dieser Saison.
- AFP
2:2 gegen Union: Beide Gegentore des FC Bayern fielen nach Standards
Dabei zählte das erste Gegentor nach einer Ecke nicht einmal. Ilyas Ansah stand bei seinem Treffer hauchdünn im Abseits, was Union-Trainer Steffen Baumgart zu einer wahren Wutrede animierte. Danilho Doekhi netzte nach einer weiteren Ecke schließlich regelkonform zum 1:0, begünstigt durch einen üblen Patzer von Manuel Neuer. Unions 2:1 fiel nach einem langen Freistoß, diesmal profitierte Doppelpacker Doekhi von einer misslungenen Kopfball-Klärung Kanes.
Eben jener Kane rettete in der Nachspielt zwar immerhin noch ein spätes Remis. Dennoch rief dieses Spiel förmlich nach einer weiteren "englischen" Ansprache. Die Standard-Gegentore hätten den Münchnern "das Genick gebrochen", befand auch Neuer.
Union gegen den FC Bayern: Wiedersehen im DFB-Pokal
Probleme bei gegnerischen Standards sind übrigens eine neue Schwäche des FC Bayern. Bis zum Köln-Spiel hatten sich die Münchner nur zwei Gegentore nach ruhenden Bällen gefangen. Jamie Leweling traf im Supercup nach einem verlängerten Einwurf für den VfB Stuttgart. Und Vladimir Coufal nach einem abgefälschten Freistoß für die TSG Hoffenheim. 13 Gegentore hat der FC Bayern in dieser Saison wettbewerbsübergreifend kassiert, fünf davon resultierten aus Standards.
Dass die Münchner nun explizit Unions Stärke bei Standards kennenlernen durften, könnte sich im Laufe der Saison noch auszahlen. Am 3. Dezember kommt es an eben jener Stelle nämlich zu einem Wiedersehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Dann wird dem FC Bayern ein Sieg deutlich wichtiger sein als diesmal. Zumal das jetzige Remis sogar für einen Ausbau der Tabellenführung gesorgt hat. Weil auch die Verfolger RB Leipzig und Borussia Dortmund gepatzt haben, thronen die Münchner nun mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 22. November 15.30 Uhr FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga) Mittwoch, 26. November 21 Uhr Arsenal - FC Bayern (Champions League) Samstag, 29. November 15.30 Uhr FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)