An der Sensationsniederlage bei Union Berlin vorbeigeschrammt: Nach Manuel Neuers Patzer und Luis Diaz' Traumtor rettet Harry Kane den FC Bayern

Doppelpacker Danilho Doekhi (27./83.) fügte der zuvor makellosen Münchner Bilanz den ersten Kratzer zu. Luis Díaz (38.) hatte den Bayern mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel zwischenzeitlich den Ausgleich in der ersten Halbzeit beschert. Noch am Dienstag hatten Kompany und Co. ihre derzeitige Dominanz in der Champions League in Unterzahl beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:1) unterstrichen.

In Berlin war sogar der Startrekord von zehn Bundesliga-Siegen, der in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt worden war, greifbar.Doch die Bayern taten sich schwer gegen die Berliner, mit denen es bereits am 3. Dezember im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Wiedersehen im Stadion An der Alten Försterei kommt.

Kompany hatte vor der Rückkehr in den Ligaalltag gewarnt - auch wenn Bayern noch keines der zwölf vorherigen Bundesliga-Duelle mit Union verloren hatte. "Man muss den Knopf total umdrehen, sofort", mahnte er und forderte sein Team dazu auf, "das Konto auf Null" zu stellen. Er habe "unheimlich viel Respekt" vor Spielen wie jenem an der Alten Försterei, betonte Kompany und schickte mit einer Ausnahme die gleiche Startelf wie gegen PSG auf den Rasen: Leon Goretzka ersetzte Aleksandar Pavlovic.