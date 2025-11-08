Real-Madrid- und DFB-Legende Toni Kroos zeigt sich verwundert über die Rote Karte für Luis Diaz beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain in der Champions League.
"Für mich klar nein!" Toni Kroos versteht Platzverweis für Luis Diaz vom FC Bayern München nicht
In einem Campfire-Thread stellte Kroos die Frage: "Rot ja oder nein?" und lieferte gleich seine eigene Einschätzung: "Für mich klar nein! Da wird die Auswirkung durch die Verletzung von Hakimi (gute Besserung!!!) zu sehr in die Bewertung mit reingenommen."
Der Weltmeister von 2014 sehe in der Diaz' Aktion "kein bösartiges Foul" und stellt klar: "Steht Hakimi danach auf, wird sich das nie wieder angeschaut."
Hakimi hatte sich am Dienstag im Champions-League-Spitzenspiel gegen die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Diaz verletzt. Der Kolumbianer, der zuvor zweimal für Bayern getroffen hatte, erwischte Hakimi unglücklich mit einer Beinschere, sodass dessen Fuß umknickte. Unter sichtlichen Schmerzen blieb der Marokkaner auf dem Rasen liegen, Tränen flossen offenbar aus Angst vor einer ernsthaften Verletzung. Nach längerer Behandlung musste er schließlich von den Teamärzten gestützt vom Platz gebracht werden.
Skandal-Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte Diaz daraufhin die Rote Karte - für Ex-Bundesliga-Referee Lutz Wagner "absolut gerechtfertigt". Auch BVB-Legende Mats Hummels stimmte zu: "Eine südamerikanische Doppelgrätsche von hinten, schon so oft gesehen. Da kann man nicht diskutieren."
- Getty Images
PSG mehrere Wochen ohne Achraf Hakimi
Am nächsten Tag gab der französische Topklub die Diagnose zu Hakimis Verletzung bekannt. Der 27-Jährige habe "eine schwere Verstauchung seines linken Knöchels erlitten, wodurch er für mehrere Wochen ausfallen wird".
Nach dem Spiel richtete sich Diaz zudem öffentlich an Hakimi. In einem Instagram-Post schrieb der Offensivspieler: "Es war eine Nacht voller Emotionen. Fußball erinnert uns immer daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann, das Beste und das Schlimmste. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zu Ende spielen konnte, aber stolz auf ihre unglaubliche Leistung. Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz."
Trainer Vincent Kompany sah im Einsteigen seines Spielers keine Absicht und erklärte: "Das liegt an der Intensität des Spiels." Auch Teamkollege Josip Stanisic nahm Diaz in Schutz: "Es ist einfach sehr unglücklich von beiden Seiten. Hakimi macht es - man kann sagen - clever, weil er den Fuß reinstellt."
Während PSG in den kommenden Wochen, darunter am Sonntag in der Liga gegen Olympique Lyon, auf seinen Starverteidiger verzichten muss, verlor der FC Bayern am Samstag beim 2:2-Unentschieden in der Bundesliga erstmals in dieser Saison Punkte. Nach der Länderspielpause tritt der deutsche Rekordmeister gegen den SC Freiburg an.
Die Verletztenliste von PSG im Überblick
- Achraf Hakimi - verstauchter Knöchel
- Ousmane Dembele - Wadenverletzung
- Desire Doue - Muskelverletzung
- Nuno Mendes - Verstauchung im linken Knie