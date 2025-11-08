"Für mich klar nein!" Toni Kroos versteht Platzverweis für Luis Diaz vom FC Bayern München nicht

In einem Campfire-Thread stellte Kroos die Frage: "Rot ja oder nein?" und lieferte gleich seine eigene Einschätzung: "Für mich klar nein! Da wird die Auswirkung durch die Verletzung von Hakimi (gute Besserung!!!) zu sehr in die Bewertung mit reingenommen."

Der Weltmeister von 2014 sehe in der Diaz' Aktion "kein bösartiges Foul" und stellt klar: "Steht Hakimi danach auf, wird sich das nie wieder angeschaut."

Hakimi hatte sich am Dienstag im Champions-League-Spitzenspiel gegen die Bayern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Diaz verletzt. Der Kolumbianer, der zuvor zweimal für Bayern getroffen hatte, erwischte Hakimi unglücklich mit einer Beinschere, sodass dessen Fuß umknickte. Unter sichtlichen Schmerzen blieb der Marokkaner auf dem Rasen liegen, Tränen flossen offenbar aus Angst vor einer ernsthaften Verletzung. Nach längerer Behandlung musste er schließlich von den Teamärzten gestützt vom Platz gebracht werden.

Skandal-Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte Diaz daraufhin die Rote Karte - für Ex-Bundesliga-Referee Lutz Wagner "absolut gerechtfertigt". Auch BVB-Legende Mats Hummels stimmte zu: "Eine südamerikanische Doppelgrätsche von hinten, schon so oft gesehen. Da kann man nicht diskutieren."