Drei Bundesliga-Stars dabei! Das sind die bis jetzt zehn besten Neuzugänge der Top-Ligen in der Saison 2025/2026

Während der Sommer-Transferphase dominierte vor allem der englische Meister FC Liverpool die Schlagzeilen. Mit Alexander Isak, Florien Wirtz und Hugo Ekitike holten die Reds die drei teuersten Spieler des Sommers - zwei davon aus der Bundesliga.

Allerdings hat sich zu Beginn der neuen Saison erneut gezeigt, dass man nicht immer viel Geld ausgeben muss, damit sich ein Transfer auszahlt. Die Liverpooler Neuzugängen zum Beispiel taten sich alle schwer, Florian Wirtz etwa traf erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal für Liverpool.

Aber wer sind denn nun die besten Sommertransfers der europäischen Top-Ligen? Hier ist die Auswahl von GOAL: