Krishan Davis und Filippo Cataldo

Drei Bundesliga-Stars dabei! Das sind die bis jetzt zehn besten Neuzugänge der Top-Ligen in der Saison 2025/2026

Zum Jahreswechsel ziehen wir bei GOAL noch einmal Bilanz und bewerten die besten Transfers der Hinrunde in den europäischen Top-Ligen. Nicht nur der FC Bayern München darf sich feiern lassen für seine Einkäufe.

Während der Sommer-Transferphase dominierte vor allem der englische Meister FC Liverpool die Schlagzeilen. Mit Alexander Isak, Florien Wirtz und Hugo Ekitike holten die Reds die drei teuersten Spieler des Sommers - zwei davon aus der Bundesliga.  

Allerdings hat sich zu Beginn der neuen Saison erneut gezeigt, dass man nicht immer viel Geld ausgeben muss, damit sich ein Transfer auszahlt. Die Liverpooler Neuzugängen zum Beispiel taten sich alle schwer, Florian Wirtz etwa traf erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal für Liverpool

Aber wer sind denn nun die besten Sommertransfers der europäischen Top-Ligen? Hier ist die Auswahl von GOAL:

  • Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Malick Thiaw (Newcastle – 40 Millionen Euro Ablöse)

    Sein Wechsel galt als Panik-Kauf und höchstens dritte Wahl: Doch Malik Thiaw, der vom AC Milan kam, schlug sofort ein.

    Der Deutsche hat sich in der Premier League sofort wohlgefühlt und sich schnell zu einem festen Bestandteil der starken Abwehr neben Fabian Schär, Sven Botman und Dan Burn entwickelt. Er wird sogar als einer der besten Innenverteidiger der Liga gepriesen. 

    Eigentlich vor allem als Back-Up verpflichtet, hat sich Thiaw zu einem Schlüsselspieler bei Newcastle entwickelt – er dominiert in der Luft, zeigt seine Ballfertigkeit und hat Ende November sogar zwei Tore gegen Everton erzielt.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9Marcus Rashford (Barcelona – Leihgabe)

    Bei Manchester United in Ungnade gefallen, bei Aston Villa eine enttäuschende Rückrunde 2024/2025. Der 27-Jährige stand bei seinem Wechsel nach Barcelona womöglich vor seiner letzten Chance, seine Karriere zu retten. Glücklicherweise hat er diese Chance jedoch mit beiden Händen ergriffen.

    Zwar herrscht in der Barca-Offensive um Vize-Kapitän Raphinha, Robert Lewandowski und Wunderkind Lamine Yamal hoher Konkurrenzkampf, doch Rashford hat die Verletzung des Erstgenannten zu Beginn der Saison genutzt, um sich zu einer Schlüsselfigur zu entwickeln. In 24 Spielen in allen Wettbewerben hat er sieben Tore und elf Vorlagen erzielt, Trainer Hansi Flick bezeichnet seine Mentalität als „perfekt“. Vertragsverlängerung: höchst wahrscheinlich. 

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    8Joan Garcia (Barcelona – 25 Millionen Euro Ablöse)

    Bislang hat sich die umstrittene Entscheidung von Barcelona, den langjährigen Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen brutal zum dritten Torwart zu degradieren und stattdessen Joan Garcia von Espanyol Barcelona zu holen als richtig erwiesen.

    Der 24-Jährige hat mit einer Reihe von Glanzparaden dazu beigetragen, dass die Blaugrana an die Spitze der La Liga geklettert sind. Er kann eine beeindruckende Fangquote von 79 % vorweisen, sechsmal hielt er die Null. 

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Martin Zubimendi (Arsenal – 70 Millionen Euro Ablöse)

    Martin Zubimendis Debütsaison bei Arsenal wird nicht unbedingt wegen seiner individuellen Statistiken in Erinnerung bleiben, sondern wegen seiner Fähigkeit, seine Mitspieler besser zu machen. Der spanische Mittelfeldspieler hat das Mittelfeld der Gunners gekonnt stabilisiert und dabei seine unschätzbare Kombination aus Ballfertigkeit und Kampfgeist eingebracht, was es Declan Rice – der zuvor als defensiver Mittelfeldspieler eingestuft wurde – ermöglicht hat, in einer eher box-to-box-orientierten Rolle zu glänzen.

    Wenn die beiden so weitermachen, könnten sie zu einem der besten Mittelfeld-Duos der Geschichte der Premier League avancieren - vor allem, sollte Arsenal endlich den Titel holen. 

  • Jonathan Tah FC Bayern 2025Getty

    6Jonathan Tah (Bayern München – ablösefrei)

    Jonathan Tah wurde bei Bayern München sofort zum Stabilisator der Abwehr. Zusammen mit Dayot Upamecano, der an seiner Seite zu seiner Bestform zurückgefunden hat, bildet der ablösefrei von Bayer Leverkusen gekommene deutsche Nationalspieler ein starkes Duo und sorgt mit seiner Ballfertigkeit und seiner Dominanz in der Luft für ein lang nicht mehr gekanntes Gefühl in der Abwehr des FC Bayern. 

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland – 15 Millionen Euro Ablöse)

    Granit Xhaka machte bei Sunderland nahtlos da weiter, wo er bei Leverkusen aufgehört hatte. Der Schweizer Star ist für die Black Cats ein echter Anführer auf dem Platz. Er verkörpert die Unerbittlichkeit und den Kampfgeist, die das Rückgrat des Erfolgs des Vereins unter Regis Le Bris zu Beginn der Saison bilden.

    Xhakas Einfluss auf seine Mannschaft ist offensichtlich: Er führt die Statistik in den Bereichen Vorlagen, herausgespielte Torchancen, Ballkontakte, erfolgreiche Pässe, gewonnene Zweikämpfe, Ballbesitz und zurückgelegte Distanz an – und das alles im Alter von 33 Jahren. Wenn Sunderland den Sprung in die obere Tabellenhälfte oder vielleicht sogar in den europäischen Fußball schafft, wird dies vor allem ihm zu verdanken sein.

  • AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    4Luka Modric (AC Milan – ablösefrei)

    Es war klar, dass Luka Modric sich in Italien wohlfühlen würde, selbst im reifen Alter von 40 Jahren. Nnach 13 glanzvollen Jahren bei Real Madrid, die eine ganze Ära geprägt haben, schloss er sich Milan an - und führte die Mannschaft von Trainer Max Allegri in die Spitzengruppe. tten, zum Free Agent wurde. Seitdem ist er eine feste Größe im Mittelfeld der Rossoneri.

    "Modric ist der beste Neuzugang des Jahres 2025, weil er Qualität mitgebracht hat", stellte  die ehemalige Sturm-Ikone des FC Bayern München Luca Toni im Podcast Cose Scomode fest. Und weiter: "Wir haben gesehen, dass große Champions wie er, selbst mit 38 oder 39 Jahren, in Italien noch mit einer Zigarette im Mund spielen können."

    Modric hat bisher in jeder Ligapartie der Saison 2025/26 in der Startelf gestanden und in 13 von 15 Spielen die vollen 90 Minuten gespielt, wobei er für jemanden seines Alters, der immer noch auf höchstem Niveau spielt, eine unglaubliche Energie an den Tag legt. Forza Luka Modric!

  • Thauvin LensGetty

    3Florian Thauvin (Lens – 8 Millionen Euro Ablöse)

    Mit 32 Jahren und Wanderjahren in Mexiko und Italien ist Florian Thauvin der herausragende Neuzugang in der Ligue 1. Der ehemalige Star von Newcastle und Marseille kehrte im Sommer in seine Heimat zurück, um sich Lens anzuschließen. Zurück in der Ligue 1 erweist sich der französische Nationalspieler als entscheidender Faktor im unerwarteten Titelkampf von Les Sang et Or, die aktuell vor Paris Saint-Germain und dessen unendlichen Reichtümern an der Tabellenspitze stehen.

    Thauvin ist der kreative Kopf von Lens – er wurde in dieser Saison bereits zweimal zum Spieler des Monats gekürt und hat in bisher 16 Spielen sieben Torbeteiligungen vorzuweisen. Nach sechs Jahren Abwesenheit wurde er sogar wieder in den Kader von Didier Deschamps für die französische Nationalmannschaft berufen.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    2Yan Diomande (RB Leipzig – 20 Millionen Euro)

    Yan Diomande war in dieser Saison eine echte Entdeckung für RB Leipzig. Der 19-Jährige kostete im Sommer bei seinem Wechsel von Leganes 20 Millionen Euro - nun gilt er als potenzieller 100-Millionen-Euro-Stürmer

    Die Entscheidung von Cheftrainer Ole Werner, Diomande im Oktober von der linken auf die rechte Flanke zu wechseln, war goldrichtig. Unglaubliche 10 Torbeteiligungen sind Diomande so in seinen letzten neun Spielen vor der Afrikameisterschaft gelungen,darunter ein Hattrick in der zweiten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt. Der schnelle, brillante Dribbler mit einem ausgeprägten Torinstinkt wird bereits von einigen der führenden europäischen Vereine umworben – aber Leipzig wird ihn wohl nicht so schnell gehen lassen.

  • Luis DiazGetty Images

    1Luis Diaz (Bayern Munich - 75 Millionen Euro Ablöse

    Wie sehr muss Liverpool es bereuen, dass man Luis Diaz im Sommer gehen ließ? Seit seinem Wechsel von der Anfield Road zur Allianz Arena hat Diaz die Liverpooler Neuzugänge der Reds, Alexander Isak und Florian Wirtz, weit übertroffen und selber einen fulminanten Start bei Bayern München hingelegt.

    Diaz ist in Deutschland in absolut bestechender Form, wobei es ihm die Gegner in der Bundesliga oft recht einfach machten. Der Kolumbianer hat in ebenso vielen Ligaspielen 14 Torbeteiligungen vorzuweisen - und hätte sogar noch öfter treffen müssen.

    Der FC Bayern scheint den Meistertitel sicher zu haben und ist auch ein Anwärter auf den Champions-League-Titel. Wenn Diaz so weitermacht und einige Titel holt, könnte er sogar ein Kandidat für vordere Plätze im Ballon d'Or sein. 

