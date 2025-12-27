An einem besonders emotionalen Nachmittag! Florian Wirtz feiert seine persönliche Erlösung beim FC Liverpool

Zuvor waren die Spieler mit zwei Kindern des verstorbenen früheren Liverpool- und Wolverhampton-Profis Diogo Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten des im Sommer tödlich verunglückten Jota.

Es war das erste Duell der Teams, für die der Portugiese in England gespielt hatte. Jotas Ehefrau Rute Cardoso war ebenfalls im Stadion, in der 20. Minute - analog zur Trikotnummer Jotas - riefen die Fans den Namen des Verstorbenen.

Wirtz (42.) erzielte in der 1585. Pflichtspielminute für die Reds nach einem schönen Zuspiel von Hugo Ekitike das 2:0, zuvor hatte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) für den Führungstreffer gesorgt.

In der Tabelle sprang Liverpool auf den vierten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal beträgt zehn Punkte. Die noch immer sieglosen Wanderers sind mit nur zwei Punkten Letzter.