100 Millionen Euro für einen 18-Jährigen? Halb Europa nimmt Shootingstar aus der Bundesliga ins Visier

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, sind mittlerweile regelmäßig Scouts bei den Leipziger Spielen anwesend, um den 18-Jährigen genauer zu beobachten. Namentlich genannt werden unter anderem Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool, die Diomande allesamt auf dem Zettel haben sollen.

Ein Vorstoß eines dieser Vereine im kommenden Sommer ist durchaus möglich, auch wenn der Linksaußen vertraglich noch bis zum 30. Juni 2030 an die Bullen gebunden ist.

Diomande war vor dieser Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes zu den Bullen gewechselt. In Leipzig fand er sich schnell ein und ist unter Trainer Ole Werner mittlerweile essentieller Stammspieler.