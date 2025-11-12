Eine Vielzahl an europäischen Topklubs zeigt angeblich Interesse an RB Leipzigs Yan Diomande.
100 Millionen Euro für einen 18-Jährigen? Halb Europa nimmt Shootingstar aus der Bundesliga ins Visier
- Getty Images
Barca, Real, Liverpool und Co. sollen Yan Diomande im Visier haben
Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, sind mittlerweile regelmäßig Scouts bei den Leipziger Spielen anwesend, um den 18-Jährigen genauer zu beobachten. Namentlich genannt werden unter anderem Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, der FC Chelsea und der FC Liverpool, die Diomande allesamt auf dem Zettel haben sollen.
Ein Vorstoß eines dieser Vereine im kommenden Sommer ist durchaus möglich, auch wenn der Linksaußen vertraglich noch bis zum 30. Juni 2030 an die Bullen gebunden ist.
Diomande war vor dieser Saison für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes zu den Bullen gewechselt. In Leipzig fand er sich schnell ein und ist unter Trainer Ole Werner mittlerweile essentieller Stammspieler.
Schäfer über Diomande: "Wird uns noch sehr viel Freude bereiten"
"Wenn dem so wäre, wäre das eine erneute Auszeichnung unserer Arbeit", meinte RB-Sportvorstand Marcel Schäfer gegenüber der Sport Bild, angesprochen auf das angeblich rege Interesse am 18-Jährigen. "Wir planen allerdings fest mit unserem Kader über den Sommer hinaus und haben immer betont, nach dem Umbruch eine neue Achse bauen zu wollen. Die bildet sich gerade heraus und wird uns noch sehr viel Freude bereiten."
Sollte es irgendwann tatsächlich zu einem Abgang kommen, soll er richtig viel Geld in die Kassen spülen. Demnach hofft man in Leipzig, Diomande zum Rekordverkauf des Klubs machen zu können, also mehr als 100 Millionen Euro Ablöse mit ihm zu generieren. Bislang hält Ex-Verteidiger Josko Gvardiol, der 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, diese Bestmarke.
Im laufenden Wettbewerb steuerte Diomande vier Tore und drei Assists in elf Spielen bei, vor allem seine jüngsten Auftritte gegen Augsburg, Stuttgart und Hoffenheim, als er sich jeweils einmal in die Torschützenliste eintragen konnte, hinterließen großen Eindruck.
Yan Diomande: Leistungsdaten Saison 2025/26
Bundesliga
- 10 Spiele/3 Tore/3 Assists
DFB-Pokal
- 1/1/0
WM-Quali für Elfenbeinküste
- 2/2/0