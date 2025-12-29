Mit 40 Jahren können im Profi-Fußball - wenn überhaupt - eigentlich nur noch Torhüter in den besten Ligen Europas bestehen. Luka Modric beweist seit seiner Ankunft beim AC Mailand wieder einmal das Gegenteil und bekommt ein Lob der besonderen Art von Luca Toni.
"Kann noch mit einer Zigarette im Mund spielen": Bayern-Legende Luca Toni nennt den besten Neuzugang der Serie A
Toni schwärmt vom Charakter der Real-Legende
"Modric ist der beste Neuzugang des Jahres 2025, weil er Qualität mitgebracht hat", konstatierte die ehemalige Sturm-Ikone des FC Bayern München bezüglich der italienischen Serie A im Podcast Cose Scomode. "Wir haben gesehen, dass große Champions wie er, selbst mit 38 oder 39 Jahren, in Italien noch mit einer Zigarette im Mund spielen können."
Besonders der Charakter und der Erfolgshunger des ehemaligen Weltfußballers imponieren Toni: "Er hätte in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen und ein Vermögen verdienen können, entschied sich aber stattdessen für die Herausforderung. Ähnlich war es bei De Bruyne, auch wenn die Auswirkungen ganz anders waren."
Die fußballerischen Fähigkeiten des Kroaten scheinen deutlich langsamer zu altern, als die der meisten anderen Top-Profis. Nach 13 Jahren wurde Modric bei Real Madrid kein neuer Vertrag mehr angeboten, obwohl der sechsmalige Champions-League-Sieger Berichten zufolge massiv auf Gehalt verzichtet hätte, um bei den Königlichen seine Karriere beenden zu können.
- Getty Images Sport
Modric bereits jetzt ein Aushängeschild der Serie A
Man könnte durchaus argumentieren, dass Madrid einen Ruhepol und Techniker wie Modric derzeit gut gebrauchen könnte - seinem Abgang werden viele Fans nachtrauern. Besonders, weil der 40-Jährige in Italien sofort zum Leistungsträger avancierte und die AC Mailand schlicht zu einer besseren Mannschaft macht.
Milan steht auf dem zweiten Tabellenrang nur einen Punkt hinter Rivale Inter. In der Serie A hat die Mannschaft um Modric aus 16 Spielen erst eines verloren.
Dementsprechend schloss sich auch Sebastian Frey, der als ehemaliger Torhüter die Serie A bestens kennt, den Lobeshymnen Tonis an: "Für mich war Modric der beste Transfer der Serie A in diesem Jahr. Für jeden Fußballfan ist Modrics Ankunft ein Segen. Wir sprechen hier von einem Weltklasse-Spieler, und Weltklasse-Spieler wechseln manchmal woanders hin. Aber ein Weltklasse-Spieler, der trotz seiner Vergangenheit bei Real Madrid nach Italien zur AC Mailand, einem Topklub, wechselt und dort immer noch so spielt, ist einfach wunderbar."
Leistungsdaten von Luka Modric bei AC Mailand
- Spiele: 18
- Spielminuten: 1373
- Tore: 1
- Vorlagen: 2