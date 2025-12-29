"Kann noch mit einer Zigarette im Mund spielen": Bayern-Legende Luca Toni nennt den besten Neuzugang der Serie A

"Modric ist der beste Neuzugang des Jahres 2025, weil er Qualität mitgebracht hat", konstatierte die ehemalige Sturm-Ikone des FC Bayern München bezüglich der italienischen Serie A im Podcast Cose Scomode. "Wir haben gesehen, dass große Champions wie er, selbst mit 38 oder 39 Jahren, in Italien noch mit einer Zigarette im Mund spielen können."

Besonders der Charakter und der Erfolgshunger des ehemaligen Weltfußballers imponieren Toni: "Er hätte in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen und ein Vermögen verdienen können, entschied sich aber stattdessen für die Herausforderung. Ähnlich war es bei De Bruyne, auch wenn die Auswirkungen ganz anders waren."

Die fußballerischen Fähigkeiten des Kroaten scheinen deutlich langsamer zu altern, als die der meisten anderen Top-Profis. Nach 13 Jahren wurde Modric bei Real Madrid kein neuer Vertrag mehr angeboten, obwohl der sechsmalige Champions-League-Sieger Berichten zufolge massiv auf Gehalt verzichtet hätte, um bei den Königlichen seine Karriere beenden zu können.