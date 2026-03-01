Eine sich schon seit langem hinaus zögernde Vertragsverlängerung von Vinicius Junior bei Real Madrid ist derzeit offenbar so nah wie nie zuvor. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung As hervor.
Die Entlassung von Xabi Alonso spielt eine entscheidende Rolle! Überraschende Entwicklung bei Superstar von Real Madrid
Real Madrid: Abschied von Vinicius Junior blieb zuletzt hartnäckig Thema
Demnach laufen im Hintergrund konstant Gespräche zwischen Verein und Spielerseite. Dabei stelle niemand mehr in Frage, dass Vinicius früher oder später seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzen wird. Der aktuelle Kontrakt läuft 2027 aus.
Diese Entwicklung ist durchaus überraschend, da die Entscheidung über Vinicius' Zukunft schon seit rund einem Jahr öffentlich Thema ist, bisher aber nicht konkret wurde. Mit der auch sportlich zeitweise schwierigen Situation des 25-Jährigen häuften sich in den vergangenen Monaten die Spekulationen über einen Abschied aus Madrid im Sommer.
Topklubs aus Saudi-Arabien sollen Vinicius dabei hartnäckig mit lukrativen Avancen umgarnt haben. Auch den finanzstarken europäischen Schwergewichten Paris Saint-Germain und Manchester City wurde hier und da Interesse nachgesagt. Über die Verhandlungen zwischen Real und Vinicius war derweil berichtet worden, dass die finanziellen Forderungen des Superstars den Madrilenen zu hoch seien und sich der Vertragsabschluss deshalb so lange ziehe.
- Getty Images
Real Madrid: Vinicius fühlt sich wieder wichtig
Ein entscheidender Grund dafür, dass Vinicius' Zukunft im Bernabeu zusehends unsicherer wurde, war auch dessen angespanntes Verhältnis zu Ex-Trainer Xabi Alonso. Schon seit der Spanier im vergangenen Sommer übernommen hatte, zeichneten sich Unstimmigkeiten ab, negativer Höhepunkt war Vinicius' offen zur Schau gestellter Frust über Alonsos Entscheidung, ihn im Clasico gegen den FC Barcelona Ende Oktober auszuwechseln. In dem Zuge hatte der Offensivspieler mit einem Wechsel gedroht.
Großen Einfluss auf die Wende bei Vinicius hatte laut As dann Alonsos Entlassung im Januar. Unter Nachfolger Alvaro Arbeloa - der allerdings auch seine Probleme mit den Stars der Königlichen haben soll - fühle sich Vinicius wieder wichtig, heißt es. Und das spiegelt sich auch in Zahlen wider: Seit Arbeloas Amtsübernahme kam der brasilianische Nationalspieler in zehn Einsätzen auf sieben Tore und drei Assists.
Auch wiederkehrende Pfiffe der eigenen Fans halten Vinicius laut As derweil nicht davon ab, seine Zukunft langfristig bei Real zu sehen.
- AFP
Die nächsten Spiele von Real Madrid
- 2. März: Real Madrid vs. Getafe (LaLiga)
- 6. März: Celta Vigo vs. Real Madrid (LaLiga)
- 11. März: Real Madrid vs. Manchester City (Champions League)
- 14. März: Real Madrid vs. Elche (LaLiga)
- 17. März: Manchester City vs. Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.