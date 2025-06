Wann startet Deutschland (DFB) in die WM Qualifikation? Und wer sind die Gegner?

Die Qualifikation zur WM 2026 läuft zwar auch in Europa schon, Deutschland hat bisher aber nicht eingegriffen. Wann geht es für den DFB los?

Ende März startete in Europa die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Deutschland hat bis dato allerdings noch kein Qualifikationsspiel bestritten, was daran liegt, dass die DFB-Elf noch anderweitig beschäftigt war bzw. ist.

Im März stand das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien auf dem Programm, als man sich mit einem 2:1-Auswärtssieg und einem 3:3 zuhause für das Final Four qualifizierte. Da dieses Anfang Juni parallel zu den nächsten WM-Qualifikationsspielen stattfindet, muss Deutschland weiterhin auf seine erste Partie in der Quali warten.

Wann es für den DFB dann in der WM-Qualifikation los geht und welche Gegner auf die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann warten, erfahrt Ihr in diesem Artikel.